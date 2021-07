Göttingen

Die Kreisverwaltung habe umgehend reagiert und könne einen Tag nach dem Gerichtsbeschluss einen entsprechenden Platz in der Nachbargemeinde Kaufungen (Kreis Kassel) anbieten, teilte Verwaltungssprecher Ulrich Lottmann mit. Die hessische Kommune habe diesen Platz für ein Jahr zugesagt.

Das Verwaltungsgericht hatte den Landkreis dazu verpflichtet, einem dreijährigen Kind aus der Gemeinde Staufenberg ab sofort einen zumutbar erreichbaren Platz in einer Kindertageseinrichtung nachzuweisen, wo es werktags mindestens sechs Stunden lang betreut werden kann. Die Eltern hatten ihr Kind bereits Ende 2020 angemeldet, aber in keinem der drei Kindergärten in der Gemeinde einen Platz bekommen, der eine entsprechend lange Betreuungsdauer umfasst hätte. Der Landkreis hatte ihnen dann zwei Kindergartenplätze in anderen Gemeinden angeboten. Nach Ansicht des Gerichts sind diese jedoch nicht bedarfsgerecht, weil sie zu weit vom Wohnort der Familie entfernt sind. Mehr als 30 Minuten Fahrzeit seien unzumutbar.

Landkreis kritisiert Gemeinde Staufenberg scharf

In der Stellungnahme des Landkreises wird gleichzeitig harsche Kritik an den Verantwortlichen der Gemeinde Staufenberg geübt. Während der Landkreis seiner Gesamtverantwortung als Träger der öffentlichen Jugendhilfe gerecht werde, komme die Gemeinde ihrer Verantwortung, ausreichend Betreuungsplätze bereitzustellen, nicht nach. Hierzu sei sie aber aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, die der Landkreis mit sämtlichen Gemeinden im Kreisgebiet (außer der Stadt Göttingen) geschlossen habe. Dafür stelle der Landkreis den Gemeinden jährlich 4 Millionen Euro zur Verfügung, für das laufende Jahr habe der Kreistag diesen Betrag auf 10 Millionen Euro erhöht.

Kreisverwaltung findet Lösung mit hessischer Nachbargemeinde

Die Kreisverwaltung verweist in ihrer Stellungnahme darauf, dass man auf dieser Grundlage mit 17 Gemeinden „gut und konstruktiv“ zusammenarbeite und dort weitgehend bedarfsgerechte Betreuungsplätze zur Verfügung stünden. In Staufenberg gebe es hingegen einen erheblichen Mangel. Trotz intensiver Beratung und mehrfachen Lösungsvorschlägen seitens des Landkreises habe bislang keine Lösung erreicht werden können. Zuletzt habe sich Staufenbergs Bürgermeister Bernd Grebenstein Gesprächen mit der Kreisverwaltung verweigert. Auch bei dem nun vor dem Verwaltungsgericht verhandelten Fall habe es Hinweise an diesen gegeben, wie die Betreuung des Kindes gewährleistet werden könne, „offensichtlich aber folgenlos“. Deshalb habe nun die Kreisverwaltung im direkten Gespräch mit der hessischen Nachbargemeinde eine Lösung herbeigeführt.

Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

Staufenbergs Bürgermeister Grebenstein wies diese Kritik zurück und machte seinerseits dem Landkreis Vorwürfe. Die Gemeinde habe im vergangenen Jahr knapp 1,3 Millionen Euro Ausgleichszahlungen an die Träger der Kindertagesstätten geleistet, vom Kreis aber nur eine Zuweisung von 130.000 Euro erhalten. Seit dem Jahr 2017 summiere sich die finanzielle Differenz zwischen den Aufwendungen und den Ausgleichszahlungen auf rund 5 Millionen Euro. „Dies überschreitet bei weitem die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Staufenberg“, erklärte Grebenstein. Die Behauptung, er habe sich Gesprächen mit der Kreisverwaltung verweigert, sei „schlichtweg falsch“. Er habe lediglich zuletzt eine einem „Tribunal gleich kommende Zoom-Konferenz“ abgesagt. Im Übrigen habe auch die Gemeinde für das betroffene Kind nach einer Lösung gesucht. Dabei sei man auch den Empfehlungen des Landkreises gefolgt, diese seien aber „sehr substanzlos“ gewesen und hätten sich nicht als kind- und familiengerecht erwiesen.

Kultusministerium sieht sich in seiner Position bestätigt

Nach Ansicht des niedersächsischen Kultusministeriums bestätigt der Gerichtsbeschluss die aktuelle Position des Landes. Der im bisherigen Kita-Gesetz verankerte halbtägige Betreuungsanspruch sei durch aktuelles Bundesgesetz überholt, sagte der stellvertretende Ministeriumssprecher Ulrich Schubert. Es sei bereits seit Jahren gängige Auffassung in der Kommentarliteratur, dass eine tägliche Betreuungszeit von vier Stunden „nicht anspruchserfüllend“ sei. Deshalb sei der Passus in dem neuen niedersächsischen Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege gestrichen. Nach dem neuen Gesetz, das am 1. August in Kraft tritt, sei das Wunsch- und Wahlrecht der Erziehungsberechtigten entscheidend. Diesem sei nachzukommen, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sei. Da sich der Anspruch direkt aus dem Bundesrecht ergebe und das neue niedersächsische Gesetz unmittelbar auf das bundesrechtliche Sozialgesetzbuch verweise, bestehe landesseitig kein Revisionsbedarf. „Das neue Gesetz und die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Göttingen stimmen überein“, sagte Schubert.

Von Heidi Niemann