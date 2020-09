Gericht kippt verkaufsoffenen Sonntag in Hildesheim

Hildesheim

Eigentlich wollten die Einzelhändler in der Domstadt mit dem „ Sommertag in Hildesheim“ Menschen zum Bummeln und Einkaufen am Sonntag in die Stadt locken. Doch daraus wird nichts. Das Verwaltungsgericht hat die Sonntagsöffnung untersagt. Die Genehmigung von der Stadt sei rechtswidrig, urteilte das Gericht. Die Begründung für die Ladenöffnung – der Sommertag – sei nicht ausreichend. „Bei anlassbezogenen Sonntagsöffnungen müsse deshalb die anlassgebende Veranstaltung - und nicht die Ladenöffnung an sich - das öffentliche Bild des Sonntags prägen“, teilte das Gericht mit.

Von RND/sbü