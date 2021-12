Afghanistan - „Ich habe auch geweint“: So spricht General Arlt über den Einsatz am Flughafen in Kabul

Brigadegeneral Jens Arlt leitete die Evakuierungsaktion vom Flughafen Kabul. Im HAZ-Interview erzählt er, was er dort mitansehen musste – und warum er Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nach ihrer Rückkehr in Wunstorf bei Hannover umarmt hat.