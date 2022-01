Nienburg

Eine verlorene Geldbörse mit mehreren hundert Euro hat in Nienburg den Weg zurück zu ihrem Besitzer gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Mitarbeiterin eines Restaurants am Montagabend das gefundene Portemonnaie abgegeben. Darin waren neben dem Geld auch Dokumente, doch sie ließen nicht auf die Adresse des Besitzers schließen. Es bedurfte noch weitergehender Ermittlungen, um ihn ausfindig zu machen. Am Mittwochmorgen holte der 40-Jährige seine verlorene Geldbörse freudestrahlend bei der Polizei ab. Er versprach, sich bei der Finderin mit einem Präsent zu bedanken.

Von RND/dpa