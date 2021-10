Bremen

Im sogenannten Bremer „Bamf-Skandal“ ist jetzt auch das letzte Ermittlungsverfahren endgültig zu den Akten gelegt worden: Der Leiter der Bremer Staatsanwaltschaft, Janhenning Kuhn, und drei seiner Beamten müssen nicht mehr befürchten, wegen „Verletzung von Privatgeheimnissen“ vor Gericht gestellt zu werden.

Die vier Strafverfolger hatten 2019 in einem heimlichen Hintergrundgespräch persönliche Informationen über die abgesetzte Bremer Außenstellenleiterin des Flüchtlingsbundesamts (Bamf), Ulrike B., an „Zeit-Online“ weitergegeben. B.‘s Verteidiger Johannes Eisenberg erstattete deshalb Strafanzeige. Mittlerweile hat die Bremer Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Staatsanwälte jedoch eingestellt, und da B. auf Rechtsmittel verzichtet hat, ist diese umstrittene Entscheidung jetzt rechtskräftig geworden.

Das Bremer Verwaltungsgericht hatte bereits 2019 die Presseauskünfte gegenüber „Zeit Online“ für rechtswidrig erklärt, weil damit die Privatsphäre von Ulrike B. verletzt worden sei. Bei der strafrechtlichen Bewertung des Pressegesprächs teilte die Generalstaatsanwaltschaft zwar die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts, sah aber dennoch keinen Grund für eine Anklage, da nicht klar sei, wer genau was gesagt habe.

Eisenberg: Ausplaudern der Geheimnisse war gewollt

Nach Ansicht von Anwalt Eisenberg wäre es darauf allerdings gar nicht angekommen: Die Staatsanwälte hätten „gemeinschaftlich das Ausplaudern der Geheimnisse“ gewollt und müssten deshalb unabhängig vom einzelnen Tatbeitrag verfolgt werden, ähnlich wie bei einer gemeinsamen Körperverletzung. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht dagegen keinen „gemeinsamen Tatentschluss zur Verletzung von Privatgeheimnissen“.

Eisenberg warf den vier Staatsanwälten und dem „Zeit“-Journalisten vor, sich „wie Mafiosi“ verhalten zu haben. Sie hätten sich heimlich getroffen, um einen „vorverurteilenden und frauenfeindlichen Artikel“ über Ulrike B. zu veröffentlichen. Anschließend hätten sie „eine Mauer des Schweigens (Omerta)“ errichtet und gegenüber der ermittelnden Generalstaatsanwaltschaft die Aussage verweigert.

Dennoch verzichtete Eisenberg nach HAZ-Informationen jetzt darauf, die Verfahrenseinstellung anzufechten. Bereits im September hatte er einen möglichen Rechtsmittelverzicht angedeutet: „Es wäre sehr aufwendig, eine Klageerzwingung zu versuchen“. Auf aktuelle Nachfragen reagierte er nicht mehr.

Zuvor hatte bereits die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen eine Polizei-Ermittlungsgruppe (EG) eingestellt, die 2018/19 die sogenannte Bamf-Affäre aufklären sollte. Ein anonymer Hinweisgeber hatte der bis zu 44-köpfigen EG vorgeworfen, sie habe einseitig zulasten der Hauptbeschuldigten Ulrike B. ermittelt. Diese Vorwürfe seien aber „vollumfänglich widerlegt“, begründete die Staatsanwaltschaft auf Anfrage die Verfahrenseinstellung.

Verfahren im April eingestellt

Das Strafverfahren gegen B. war bereits im April gegen Zahlung von 10.000 Euro eingestellt worden. Anfangs war ihr massenhafter Asylmissbrauch vorgeworfen worden. Dieser Verdacht ließ sich beim Prozess vor dem Bremer Landgericht aber nicht mehr aufrechterhalten. Am Ende ging es nur noch um einzelne Randaspekte, die einem kompletten Freispruch im Wege standen. Der mitangeklagte Hildesheimer Asylrechtsanwalt Irfan C. wurde im Mai rechtskräftig zu 6000 Euro Geldstrafe wegen zweimaliger Vorteilsgewährung verurteilt, in sechs weiteren Anklagepunkten aber freigesprochen.

Von Eckhard Stengel