Die Ausstellung zur deutschen Teilung in Marienborn ist umfangreicher und moderner geworden. In dem früheren Stabsgebäude der DDR-Grenztruppen am ehemals größten innerdeutschen Grenzübergang erklärt die Ausstellung die einstige Grenze nun auch Menschen, die die Teilung nicht mehr selbst erlebt haben – eine Grenzerfahrung für Anfänger.