Wer künftig ein Restaurant in Niedersachsen besuchen will, muss dort seine persönlichen Daten hinterlassen – eine Reservierung ist jedoch nicht nötig. Darauf hat das Sozialministerium ausdrücklich hingewiesen. Am Montag werden die Corona-Regeln insgesamt gelockert. Die neue Verordnung wurde jetzt veröffentlicht.

Service mit Maske in Mecklenburg-Vorpommern: So ähnlich wird es in Niedersachsen auch bald aussehen in Restaurants. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp