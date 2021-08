Ganderkesee

Bei einem Fallschirmsprung ist am Samstagabend in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ein 35-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann mit zwei anderen über einem Maisfeld in der Nähe des örtlichen Flugplatzes aus einem Flugzeug gesprungen.

Die anderen Springer hätten dann bemerkt, dass bei dem 35-Jährigen etwas nicht stimmte. Der Hauptschirm hatte sich offenbar nicht geöffnet, berichtete die Polizei. Daraufhin wurde rund eine Stunde lang in dem Maisfeld nach dem Verunglückten gesucht.

Für den Mann aus dem Landkreis Stade kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und prüft, ob an dem Fallschirm ein technischer Defekt vorlag.

Von RND/dpa