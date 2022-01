Dannenberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 191 sind in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) zwei Menschen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war der 22 Jahre alte Fahrer in der Nacht zum Samstag mit seinem Auto zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Das Fahrzeug sei bei dem Aufprall auseinandergerissen worden und habe Feuer gefangen. Der Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden demnach aus dem Auto geschleudert und starben noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an.

Von RND/dpa