Friesoythe

Ein Stall mit rund 1000 Ferkeln in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist am Dienstag in Brand geraten. Rund 100 Ferkel konnten gerettet werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob alle anderen Tiere in den Flammen umkamen, war zunächst unklar.

Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf angrenzende Biogasanlagen übergriff. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 750 000 Euro und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von RND/lni