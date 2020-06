Friedland: Niedersachsen fordert Corona-Tests für Spätaussiedler

Hannover

Nach dem Corona-Ausbruch im niedersächsischen Aufnahmelager Friedland hat das Land Niedersachsen Konsequenzen gefordert. Der Bund müsse schon an den Ankunftsflughäfen Spätaussiedler oder andere Menschen auf eine mögliche Corona-Infektion untersuchen, forderte das Innenministerium. Die Zahl der positiv getesteten Menschen in Friedland nahm von bisher 22 bestätigten Fällen um mehr als das Doppelte auf zuletzt 48 zu, wie die Landesaufnahmebehörde am Sonntag mitteilte.

Nach Angaben der Landesaufnahmebehörde ist das Virus wahrscheinlich durch eine Spätaussiedlerfamilie aus Kasachstan eingetragen worden. „Klar ist: Bestmöglicher Schutz aller – und das ist unsere klare Forderung an den Bund – muss so früh wie möglich einsetzen, nicht erst mit der Ankunft in Friedland“, sagte Philipp Wedelich, Sprecher des Landesinnenministeriums, am Sonntag.

Infizierte werden separat untergebracht

Allen Betroffenen in Friedland gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es. Betroffen seien sowohl Flüchtlinge und Spätaussiedler als auch Mitarbeiter der Einrichtung - eine nähere Aufschlüsselung gab es nicht. Die positiv getesteten Bewohner würden separat von den anderen untergebracht. Am Dienstag sollten alle negativ getesteten Bewohner, Mitarbeiter und Neuankömmlinge nochmals überprüft werden. Nachdem bei einer neu aufgenommenen Familie Sars-CoV-2 nachgewiesen worden war, hatte man alle Bewohner und Mitarbeiter zum Test gebeten.

Angesichts der neuen Ausbrüche in Friedland und in einem Geflügelschlachthof der Firma Wiesenhof im Kreis Oldenburg appelliert die Landesregierung kurz vor Beginn der Sommerferien, sich weiter streng an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Trotz aller Urlaubsfreude sei dies wichtig, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) der HAZ. „Das Virus reist leider mit, es macht keinen Urlaub.“ Innenminister Boris Pistorius mahnte, die Maskenpflicht ernst zu nehmen. „Tragen Sie die Masken immer bei sich, und setzen Sie sie auf, wo es vorgeschrieben ist.“ Dass Corona nicht vorbei sei, zeigten auch die jüngsten Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen.

Von Michael B. Berger und Jan-Henrik Petermann