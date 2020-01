Fridays for Future: Klimaschützer treffen auf Trecker-Demos in Hannover

Hannover

Die bundesweiten Bauernproteste zur Grünen Woche sind angelaufen. Auch in Niedersachsen gehen Tausende Landwirte auf die Straße. Sie demonstrieren unter anderem in Hannover gegen die aus ihrer Sicht strengen Vorgaben der Politik für Klimaschutz und Tierwohl. Viele Bauern sind bereits am frühen Morgen aufgebrochen und fahren in langen Trecker-Korsos nach Hannover.

Gleichzeitig geht auch die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future wieder auf die Straße. Insgesamt werden daher mindestens 5000 Protestierende in Hannover erwartet.

Demonstrationen ab 12 Uhr in Hannover

Landwirte und Klimaschützer demonstrieren dabei nur einige Hundert Meter voneinander entfernt. Die Bauern kommen um 12.00 Uhr am Trammplatz zusammen, die Klimabewegung versammelt sich um 12.30 Uhr am Opernplatz.

Die bundesweiten Bauernproteste sind eine Gegenveranstaltung zu einer Demonstration von Umweltschützern am Sonnabend in Berlin, die unter dem Motto „Wir haben es satt“ zu einer Agrarwende aufrufen.

Die Fridays-for-Future-Aktion in Hannover steht unter dem Motto „Ihr wisst, warum wir streiken“. „Das Wissen ist da, jetzt muss gehandelt werden“, hieß es in der Ankündigung der Organisatoren.

Viele Protestierende haben sich bereits am frühen Morgen auf dem Weg nach Hannover gemacht. Hier zu sehen sind Traktoren in Uelzen, die von ihrem Sammelpunkt aus in Richtung Hannover starten. (Foto: Philipp Schulze/dpa)

Insgesamt 5000 Menschen werden am Freitag bei der Trecker-Demo und bei Fridays For Future in Hannover erwartet. Die Polizei rechnet mit massiven und stundenlangen Behinderungen.

