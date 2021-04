Freiwilliger Heimatschutz: 35 Rekruten starten in Hannover bei der Bundeswehr

Hannover

Das Pilotprojekt Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz ist der neueste Versuch der Bundeswehr, an Nachwuchs zu gelangen. Innerhalb von sieben Monaten lernen die Rekruten die militärischen Grundzüge, im Anschluss stehen sie für die Reserve zur Verfügung. Unter dem Slogan „Dein Jahr für Deutschland“ haben Anfang April bundesweit die ersten 320 Rekruten begonnen. Auch in Hannover machen seitdem vier angehende Soldatinnen und 31 Soldaten im Alter von 17 bis 33 Jahren mit. Viele wollen mit dem Dienst die tote Corona-Zeit überbrücken.

An diesem Donnerstag steht ein Klassiker der Militärausbildung an: die Hindernisbahn. Die Rekruten müssen auf dem Gelände der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne in Vahrenheide unter anderem durch die Drahtgasse robben und einen Graben überwinden. Immer wieder treibt die Ausbilderin ihre Rekruten an oder gibt Tipps zur richtigen Kriechtechnik. Die schwierigste und ungewohnteste Aufgabe ist aber die zwei Meter hohe Holzwand. Marie-Therese Kuhlmann aus Oldenburg schafft die Hürde zwar, muss danach aber doch durchschnaufen: „Offenbar bin ich unsportlicher als gedacht“, sagt die 19-Jährige aus Oldenburg und lacht.

Tägliches Wecken um 5.15 Uhr

Während ihrer dreimonatigen Grundausbildung müssen die Rekruten täglich um 5.15 Uhr aufstehen, Zapfenstreich ist um 22 Uhr. Nur am Wochenende dürfen sie eine Stunde länger schlafen. Im Anschluss folgt eine viermonatige Spezialisierung. Nach der aktiven Zeit stehen sechs Jahre Reservedienst an, in denen insgesamt fünf Monate innerhalb der Truppe geleistet werden müssen. Eingesetzt werden die Soldaten dann unter anderem fürs Sichern von Flugfeldern oder – ganz aktuell – im Rahmen der Corona-Amtshilfe. „Das entlastet die aktive Truppe und unterstützt die jeweilige Region“, sagt Oberst Ralf Broszinski, Kommandeur der Schule für Feldjäger und Stabsdienst, die in der Lagenstein-Kaserne beheimatet ist.

„Ich hatte schon lange überlegt, zur Bundeswehr zu gehen“, sagt der 20-jährige Dennis Brauns aus Hannover zu seinen Beweggründen, mitzumachen. Bislang schreckte ihn die lange Verpflichtungszeit ab. „Ich wusste ja nicht, ob es wirklich etwas für mich ist.“ Der neu geschaffene Heimatschutz sei daher „genial“. Im Gegensatz zum regulären Wehrdienst kann Brauns sogar in der Region bleiben. Auch Auslandseinsätze fallen weg. „Das beruhigt Familie und Freunde.“

Kein Job durch Corona: Ab zur Truppe

Zur Galerie 35 Rekrutinnen und Rekruten haben in Hannover mit der Grundausbildung für den neuen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz der Bundeswehr begonnen. Die angehenden Soldaten müssen unter anderem die Hindernisbahn meistern.

Corona brachte den 20-Jährigen zur Truppe. Er studierte zuvor Geowissenschaften, doch das war ihm inhaltlich und erst recht durch die permanenten Vorlesungen am Laptop „zu theoretisch“. Da Brauns zudem gern Sport macht, ist die Bundeswehr für ihn die gelungene Verbindung aus allem. Und bereits jetzt kann Brauns sich eine Weiterverpflichtung vorstellen. Marie-Therese Kuhlmann führte ebenfalls die Pandemie zum Bund. Die gelernte Kosmetikerin fand wegen Corona keine Anstellung, nun überbrückt die 19-Jährige die Zeit im Heimatschutz. „Die Bundeswehr ist eine gute Abwechslung“, meint sie.

Genauso sieht es Yiran Li, der zuvor seinen Bachelor in Volkswirtschaftslehre in Göttingen absolvierte. „Eventuell fange ich Ende des Jahres dann eine Reserveoffiziersausbildung an“, sagt der 24-jährige Braunschweiger. Eine Mischung aus zivilem Hauptjob und gelegentlicher Arbeit in der Jägertruppe könne er sich gut vorstellen. Auch Li wollte vor der richtigen Verpflichtung reinschnuppern, ob die Bundeswehr wirklich etwas für ihn ist. Den meisten scheint es bislang zu gefallen, laut Oberst Broszinski haben bislang bloß fünf Rekruten vorzeitig aufgehört.

Sozialer Bereich kritisiert Heimatschutz

Doch bei allem Positiven: Der Freiwillige Wehrdienst steht auch in der Kritik, weil er dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ), dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) die Interessenten abspenstig mache. Die Bundeswehr zahlt rund 1550 Euro im Monat, die anderen nur wenige Hundert Euro – teils bloß auf freiwilliger Basis. Die FÖJ-Bundessprecher kritisieren daher die Einrichtung dieses neuen Dienstes an der Waffe, statt im Sozialen die Rahmenbedingungen zu verbessern. Der Internationale Bund, freier Träger von Jugend-, Bildungs- und Sozialarbeit, fordert eine Gleichstellung, sodass man die vornehmlich jungen Menschen im FSJ nicht nur „mit einem Taschengeld abspeist“ und demotiviert.

„Unsere Rekruten haben sich die Bundeswehr gezielt ausgesucht“: Oberst und Kommandeur Ralf Broszinski glaubt nicht, dass der neue Heimatschutz-Dienst Bewerber von sozialen Engagements wegzieht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kommandeur Broszinski glaubt nicht daran, dass die Truppe den anderen Einrichtungen Freiwillige wegnimmt. „Unsere Rekruten haben sich die Bundeswehr gezielt ausgesucht“, sagt er dazu. „Es sind zwei verschiedene Klientelen, die sich im jeweiligen Bereich engagieren.“ Den Faktor Geld habe keiner als Grund genannt, die Uniform anzuziehen. „Fast alle haben gesagt, sie wollten einmal bei uns reinschnuppern“, sagt der Kommandeur. Und letztlich ist es genau das, was auch die Bundeswehr will. „Das ist natürlich auch für uns toll, weil wir immer guten Nachwuchs suchen“, meint Broszinski.

Von Peer Hellerling