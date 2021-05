Der Städte- und Gemeindebund blickt pessimistisch auf die diesjährige Freibadsaison in Niedersachsen. Die vorgesehene Testpflicht und der entsprechende Personalmehrbedarf machten den Freibadbetrieb unrentabel. Dabei wären die Hygienekonzepte der Freibäder aus dem vergangenen Jahr ein Beleg dafür, dass es grundsätzlich funktionieren könnte.

Bangen um Freibadsaison in Niedersachsen: „Absolut benutzerunfreundliche Regelungen“

Städte- und Gemeindebund in Sorge

