Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Auch in Niedersachsen gibt es das, die Zahl der Fälle von Partnerschaftsgewalt insgesamt steigt. Warum töten Männer ausgerechnet die, die sie vorgeben zu lieben? Müssen wir gefährdete Frauen besser schützen?

Gewalt in der Partnerschaft

Gewalt in der Partnerschaft - Stalker, Schläger, Mörder: Wenn Männer ihre Frauen quälen und töten