Der Attacus Atlas gehört zu den größten Schmetterlingen der Welt. Er kann eine Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimeter erreichen. Anja Baldt bietet ihre Falter jetzt für exklusive Shootings am Strand von Warnemünde und Kühlungsborn an. Warum sie dabei nicht einfach davonflattern, was es kostet und mit welchem Star sie schon zusammenarbeitete.