Hannover

Niedersachsen bereitet sich auf die Aufnahme Tausender ukrainischer Flüchtlingskinder in Schulen und Kitas vor. Das Kultusministerium will alle Schulen im Land abfragen, wie viele Flüchtlinge bereits angemeldet wurden. In der kommenden Woche sollen erste Daten vorliegen. Nach Schätzungen aus der Regierungskoalition müssen bis zu 100.000 Kinder in die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen integriert werden.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) warnte vor einer Überlastung. Das System sei nach zwei Jahren Pandemie erschöpft. Der Austausch mit den Kommunen als Schul- und Kitaträger sei auf Krisenmodus umgestellt worden.

Tonne: System schnell an Grenzen

„Wir wollen und wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Kinder, die aus dem Krieg zu uns kommen, möglichst schnell ein passendes Bildungsangebot erhalten“, sagte Tonne am Freitag im Kultusausschuss des Landtages. Dafür sei aber ein „Höchstmaß an Flexibilität“ der Kita- und Schulträgern vor Ort nötig. Die bewährten Strukturen, um Kinder und Jugendliche aufzunehmen und sie zu fördern, seien nicht auf Krieg ausgelegt. „Die aktuelle Dramatik, Dimension und Dynamik der Fluchtbewegungen aus der Ukraine werden das System, so wie es ist, sehr schnell an Grenzen bringen.“

„Niedersachsen muss von 100.000 Kindern ausgehen, die in die Systeme integriert werden müssen“, sagte der SPD-Abgeordnete Stefan Politze in der Sitzung. Man müsse auch damit rechnen, dass die Geflüchteten über längere Zeit Schutz bräuchten. Zum Vergleich: In Niedersachsen werden jährlich etwa 70.000 Kinder eingeschult.

Lehrerinnen aus Ukraine sollen helfen

Tonne betonte, dass die Zugänge zum Bildungssystem offen seien. „Für geflüchtete Kinder bestehen die altersbezogenen Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung und auf Schulbesuch.“ Im Kita-Bereich müsse man sich über die Gruppengrößen unterhalten, sagte der SPD-Politiker. In den Schulen soll es Angebote in ukrainischer Sprache geben, Bildungsabschlüsse der Geflüchteten sollen anerkannt werden. Es gebe keine Denkverbote und viele Alternativen seien im Prüfverfahren, sagte Tonne.

Der Kultusminister setzt darauf, dass viele Frauen mit einer pädagogischen Grundbildung unter den geflüchteten Ukrainerinnen seien: Lehrerinnen, Erzieherinnen, Musik- oder Theaterpädagoginnen, Wissenschaftlerinnen, Studierende. Deren Kompetenz müsse genutzt werden. „Wir müssen von außen Menschen hinzuholen, die helfen.“

Land will Impfangebote machen

Als zusätzliches Problem hat die Landesregierung die geringen Impfquoten in der Ukraine ausgemacht. Das betrifft nicht nur Corona, sondern auch Masern, Mumps und Röteln. In Deutschland gilt für Masern eine Impfpflicht. Zudem hat es in der Ukraine offenbar in jüngerer Zeit Polio-Ausbrüche gegeben. Das Land will laut Tonne auch bei den Impfungen Angebote für die Flüchtlinge machen.

Unsere Schulen brauchen zusätzliche Ressourcen und Unterstützung durch multiprofessionelle Teams aus Schulpsychologen, Kinderärzten und Schulsozialarbeitern“, forderte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner. Daneben müsse gezielt Lernmaterial und pädagogisches Begleitmaterial für alle Schulformen und auch für die Kitas erarbeitet werden.

Lehrerverband sieht Probleme bei Kommunikation

Der niedersächsische Lehrerverband VNL nannte die Beschulung geflüchteter Kinder eine „große Herausforderung“ angesichts der schlechten Unterrichtsversorgung. „Ein großes Problem wird die Kommunikation sein“, sagte VNL-Landeschef Torsten Neumann. Hilfreich wäre die Unterstützung durch Ukrainer, die der deutschen Sprache mächtig sind. „An den betroffenen Schulen sollten die Vorsichtsmaßnahmen wie regelmäßige Testungen und Schutzmasken beibehalten werden und entsprechende Impfangebote erfolgen“, sagte Neumann mit Blick auf die geringen Corona-Impfquoten in der Ukraine.

Von Marco Seng