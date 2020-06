Moringen

Die Polizei Northeim hatte seit Samstagabend nach einem 57 Jahre alten Patienten aus dem Maßregelvollzug in Moringen gefahndet. Der Mann war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr ins Maßregelvollzugszentrum zurückgekehrt.

Nach erfolgter Öffentlichkeitsfahndung habe die Polizei den geflohenen Patienten durch einen Hinweis eines Fahrradfahrers auf einem Grillplatz am Windmühlenberg an der Autobahn 7 in der Gemarkung Imbshausen widerstandslos festgenommen, heißt es in einer Mitteilung.

Von mib