Flensburg/Hann. Münden

Schwerer Unfall mitten in der Ferienfreizeit: Der Fahrer eines Mercedes-Geländewagens hat in Flensburg beim Ausparken vor einem Einkaufszentrum drei Kinder und eine Begleiterin aus Hann. Münden erfasst. Die Vier erlitten Becken- und Beinverletzungen, sie alle kamen in Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Nach Behördenangaben verwechselte der über 80-jährige Fahrer am Sonnabend gegen 12.30 Uhr möglicherweise Gaspedal und Bremse. Der Wagen machte einen ordentlichen Satz nach vorne in ein Schaufenster. Die Opfer befanden sich dazwischen auf einem Gehweg. Wie die Feuerwehr Flensburg gegenüber der HAZ mitteilte, mussten etwa 25 weitere Kinder und Jugendliche sowie vier Betreuer den Unfall miterleben. Sie wurden seelsorgerisch betreut.

Keine Lebensgefahr

Die Gruppe nächtigte in einer Jugendherberge im Flensburger Umland. Laut Feuerwehr unternahm sie am Sonnabend einen Ausflug ins Einkaufszentrum, weil das Wetter durchwachsen war. Die verletzten Kinder sind nach Polizeiangaben zwischen acht und zehn Jahren alt. Sie und die 34-jährige Betreuerin kamen zur weiteren Behandlung in Flensburger und Schleswiger Kliniken. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Mercedes-Fahrer und seine Begleiterin blieben zwar körperlich unverletzt, kamen aber auch wegen eines Schocks ins Krankenhaus. Die Polizei hat den Wagen für weitere Untersuchungen sichergestellt und abschleppen lassen. Ein Gutachter, der die Unfallursache klären soll, wurde bereits beauftragt.

Von Peer Hellerling