Fischerhude

Die Polizei hat nach dem Auffinden zweier Leichen in einem Wohnhaus im niedersächsischen Fischerhude einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 64-Jährige habe sich selbst der Polizei gestellt. Zuvor hatte die Polizei nach dem Mann gefahndet.

Die Polizei fand am Dienstagabend die Leichen eines 56-jährigen Mannes und einer 73-jährigen Frau in einem Wohnhaus in Fischerhude (Kreis Verden). Zuvor war eine 53-jährige Frau von einem Mann schwer verletzt worden.

Ein Polizeisiegel klebt an einer Tür eines Hauses, in dem am Vorabend zwei Tote aufgefunden wurden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Dabei soll eine Schusswaffe eingesetzt worden sein. Für die weiteren Ermittlungen richte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine Mordkommission ein.

Am Dienstagabend war lange unklar, ob sich der Täter unter den Toten befand oder ob er auf der Flucht ist. Unter anderem wurde deshalb mit Hilfe einer Drohne nach dem Unbekannten gefahndet.

Die Polizei war am Dienstag seit etwa 17 Uhr mit zahlreichen Streifenwagen in dem rund 3000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Ort in Einsatz, der rund 30 Kilometer nordöstlich von Bremen liegt.

Frau durch Schusswaffe verletzt

Einsatzkräfte der Polizei gegen durch den Ort Fischerhude. Quelle: Andre van Elten/TNN/dpa

Zunächst hatte die Polizei auf Twitter mitgeteilt, dass eine Frau verletzt worden sei. Dabei soll eine Schusswaffe eingesetzt worden sein. Die Frau kam ins Krankenhaus. „Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Täter eine Frau in einem Wohnhaus verletzt haben“, teilte die Polizei weiter mit. Kurze Zeit später fanden die Polizisten dann die beiden Leichen.

Straße in Fischerhude weiträumig gesperrt

Eine Straße in dem Ort wurde gesperrt. Eine Polizeisprecherin hatte die Lage bereits zuvor als ernst, bezeichnet, ohne aber weitere Details zu nennen.

Von RND/dpa/ewo/sbü