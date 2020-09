Hannover

Seit Montag zahlt die Arbeitsagentur an Familien in Niedersachsen den Corona-Kinderbonus aus. Die 300 Euro Zulage, die Teil des Konjunkturpakets des Bundes ist, wird für jedes Kind gezahlt, für das im Jahr 2020 mindestens in einem Monat Anspruch auf Kindergeld besteht oder bestand. Laut Auskunft der Arbeitsagentur hatten im August 909.039 Kinder in Niedersachsen Anspruch auf Kindergeld und somit auf den Bonus. In der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren hatte es schon einmal einen ähnlichen Bonus gegeben, im Sommer 2009 waren pro Kind 100 Euro gezahlt worden.

Wer bekommt den Corona-Kinderbonus?

Der Kinderbonus wird auch für Kinder gezahlt, die im September 2020 noch nicht geboren sind, aber im Verlaufe des Jahres noch zur Welt kommen, und für diejenigen, die im September kein Anspruch mehr hatten, aber zuvor, etwa weil das Kind im Juli seine Ausbildung abgeschlossen hat. Deshalb weist auch die Arbeitsagentur in Niedersachsen darauf hin, dass noch unklar sei, wie viele Kinder genau den Bonus bekommen.

Anzeige

Wie wird das Geld ausgezahlt?

Der Kinderbonus in zwei Raten ausgezahlt. Erst gibt es 200 Euro, im Oktober noch einmal 100 Euro. Es wird nicht zusammen mit dem üblichen Kindergeld überwiesen, sondern als extra Zahlung. Die Auszahlungstermine für den Kinderbonus richten sich nach der Endziffer der Kindergeldnummer. Wer als letzte Ziffer eine 0 hat, bekommt die Zulage schon am Montag ausgezahlt, wer eine 9 am Ende hat, erst am 22. September. Wenn sich die Bankverbindung geändert hat, müssen Eltern dies unverzüglich der Familienkasse mitteilen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bringt der Bonus auch armen Familien etwas?

Der Kinderbonus wird nicht auf andere Sozialleistungen wie Wohngeld oder Hartz IV angerechnet. Dies soll einkommensschwachen Familien ausdrücklich zugutekommen. Acht von zehn Familien, die den Kinderbonus ausgezahlt bekommen, dürften das Geld behalten. So teilt es zumindest das Bundesfamilienministerium in einer Musterrechnung mit. Eine Familie mit drei Kindern profitiert bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von gut 67.800 Euro komplett von dem Bonus. Ab einem Jahreseinkommen von knapp 106.000 Euro wird die Zulage dagegen komplett mit dem Kinderfreibetrag verrechnet.

Der Kinderbonus soll vor allem Familien mit kleinen und mittleren Einkommen helfen. Quelle: Symbolbild/dpa

Und was ist mit Besserverdienern?

Die Faustregel ist: Je mehr man verdient, desto weniger bleibt übrig. Bei verheirateten Eltern mit einem Kind bleibt ab einem 86.000 Euro Jahreseinkommen von dem Bonus nichts mehr übrig. Kindergeld und Kinderbonus werden bei der Einkommensteuerveranlagung mit dem Kinderfreibetrag verglichen. Das Finanzamt berechnet dann, ob das Kindergeld inklusive Kinderbonus oder der Kinderfreibetrag für die Eltern vorteilhafter ist. Das kann auch von Kind zu Kind unterschiedlich sein. Im Zweifel fällt die Steuererstattung dann geringer aus.

Was ist bei getrennt lebenden Elternteilen?

Bei getrennt lebenden Eltern wird der Kinderbonus auf das Konto des Elternteils ausgezahlt, der auch das Kindergeld erhält. Bei der Steuererklärung werden Kindergeld, Kinderbonus und Freibeträge jeweils zur Hälfte in die Rechnung aufgenommen, wenn der andere Elternteil Unterhalt zahlt. Dafür gibt es Kritik vom Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter, der meint, der Bonus stehe nur denen zu, wo das Kind auch lebe.

Darf die Zulage gepfändet werden?

Der Anspruch auf das Kindergeld und somit auch auf den Kinderbonus kann grundsätzlich nicht gepfändet werden. Einzige Ausnahme ist die Pfändung wegen gesetzlicher Unterhaltsansprüche des betroffenen Kindes.

Wie viel Geld gibt der Bund für den Kinderbonus aus?

Bundesweit sind es 4,3 Milliarden Euro für 18 Millionen Kinder, in Niedersachsen mehr als 272,7 Millionen Euro, wenn man die August-Kindergeld-Zahlen zugrunde legt.

Was wollen die Eltern mit dem Geld machen?

Knapp zwei Drittel wollen einen Teil der Zahlung laut einer Umfrage gleich wieder ausgeben, für Ausflüge, Schulbücher oder anderes, ein Drittel will das Geld zurücklegen.

Von Saskia Döhner