Hannover

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier war einmal offizieller Botschafter des Deutschen Brotes, 2015 war das. Es gibt also durchaus Bande zwischen dem Bäckerhandwerk und dem CDU-Politiker, auch wenn die Beziehung nicht immer unproblematisch war. Im vergangenen Jahr hat die neu eingeführte Bonpflicht das Verhältnis deutlich getrübt.

Vergangene Woche war Altmaier dann beim Bäckerinnungsverband Niedersachen/Bremen zu Gast. In Hannover sollte es unter anderem um den Abbau bürokratischer Hürden gehen, wie man einer Pressemitteilung des Verbands entnehmen kann. Nur wenige nahmen Notiz von dem Treffen im Bäckeramtshaus.

Lesen Sie auch Bonpflicht: Kaum ein Bäcker hält sich im Hannover-Test daran

Nun bekommt es aber doch größere Aufmerksamkeit – denn sowohl Altmaier als auch Landesinnungsmeister Dietmar Baalk haben scheinbar etwas fremden- und islamfeindliches über zugewanderte Auszubildende gesagt. Der hannoversche Lokalsender h1 hat das teilweise dokumentiert. Sowohl Altmaier als auch Baalk fühlen sich falsch dargestellt.

„Geflüchtete totgestreichelt“

Die Kamera läuft noch nicht, als Baalk, Bäckermeister in Verden, ansetzt und dem Gedächtnisprotokoll der h1-Mitarbeiter zufolge den Minister kritisiert, weil Flüchtlinge von der Bundesregierung „totgestreichelt“ würden. Sie könnten häufig nur schlecht Deutsch, sie seien unpünktlich und „nicht so demokratisch wie wir“. Baalk fordert „Repressalien“ – laut Gedächtnisprotokoll.

Wie soll man das verstehen? „Die Äußerungen wirken befremdlich und können dem Ansehen des Bäckerhandwerks erheblich schaden“, sagte Rajko Pientka von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. „Eine vermeintlich fehlende Ausbildungseignung pauschal mit der Herkunft von Jugendlichen zu verknüpfen, ist falsch und gefährlich.“

Der HAZ sagt Baalk, seine Worte seien als Appell an Altmaier gemeint gewesen, den Azubis mehr unter die Arme zu greifen – und sie durchaus mehr zu fordern, etwa bei der Sprache. Viele schafften die Theorieprüfung nicht, weil sie nicht genügen Unterstützung beim Deutschlernen bekämen.

Lernbereite Vietnamesen

Laut h1 hat Altmaier dem Innungsmeister nicht widersprochen. Im Filmbeitrag ist aber zu sehen, wie der Minister jedenfalls junge Vietnamesen in Schutz nimmt. In Vietnam gebe es bei vielen Berufen „ganz tolle junge Leute“, sagt er. „Die gehen auch nicht in die Moschee, sondern wenn man das so sagen darf, die gehen in die Disco.“

Gute Ausländer gehen in die Disco, die nicht so guten in die Moschee? Altmaier spricht von einem „Missverständnis“ und sagte der HAZ: „Das war eine Beschreibung der jungen Vietnamesen, von denen viele gerne nach Deutschland kommen wollen. In keiner weise war das als Zurückweisung anderer Religionen gemeint und auch nicht gegen Muslime gerichtet.“

Altmaier distanziert sich

Über eine Sprecherin hatte sich Altmaier zuvor von den Worten des Bäckers distanziert. „Er vertritt die Auffassung und hatte das beim Lokalfernsehen auch gesagt, dass man Auszubildende unterstützen muss oder Hilfsangebote schaffen muss“, etwa beim Thema Pünktlichkeit, sagte die Sprecherin. Das gelte für alles Azubis.

„Eine Chance, Nachwuchs aus dem Ausland zu integrieren“: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Quelle: Andre Germar/ imago

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann versucht nun, die Scherben zu kitten: In Zeiten des Fachkräftemangels sei es „eine Chance, Nachwuchs aus dem Ausland zu integrieren“. Wichtig sei, dass er die gesellschaftlichen Werte anerkenne und die Sprache lerne. „Wer im Rahmen seiner Duldung eine Ausbildung absolviert, einen Beruf ausübt und sich gesellschaftlich integriert hat, sollte die Chance auf einen dauerhaften Aufenthalt bekommen.“ Althusmann hatte Altmaier und Bäckerinnung in Hannover zusammengebracht. Vielleicht bereut er es nachträglich.

Von Karl Doeleke