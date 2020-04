Vechta

Bei einem Großbrand in einem Fachwerkhaus in Vechta im gleichnamigen Landkreis ist ein Sachschaden von rund 800.000 Euro entstanden. Das frei stehende Gebäude sei am Sonntagabend bis auf die Grundmauern niedergebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mit.

Die Brandursache war zunächst unklar. Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.

Von RND/dpa