Feriensaison beginnt: Nordseeorte mahnen zu Vorsicht wegen Corona

Die Corona-Pandemie bleibt ein Unsicherheitsfaktor für den Sommertourismus. An den Küsten von Nord- und Ostsee verlief der Beginn der Hochsaison allerdings weitgehend ohne Komplikationen. Seit dem Wochenende sind in Nordrhein-Westfalen Sommerferien, weshalb sich die Behörden in den Ferienorten auf einen Besucheransturm vorbereitet hatten. Am Sonnabend stießen vereinzelte Ostseebadeorte wie Scharbeutz und Haffkrug in Schleswig-Holstein an ihre Kapazitätsgrenzen und sperrten zwischenzeitlich die Straßen für Tagesgäste. Abgesehen davon blieb die Lage entspannt.

Auch an der niedersächsischen Nordseeküste sei der Tourismus wieder voll angelaufen, sagte Frieslands Landrat Sven Ambrosy ( SPD) am Sonntag gegenüber der HAZ. „Eine Hinwendung zum Deutschland-Tourismus ist spürbar.“ Im Nordseebad Dangast etwa war reichlich Betrieb. „Nicht zu 100 Prozent, aber die touristischen Zahlen sind gut“, sagte Kurdirektor Johann Taddigs am Sonnabend.

Muss es direkt an der Küste sein?

Nun komme es darauf an, „dass niemand luschig wird – weder die Gäste noch die Gastgeber“, sagte Ambrosy. Strände oder Straßen habe man noch nicht sperren müssen, doch werde es auch an manchen Küstenorten eng. „Wer jetzt einen Urlaub bei uns bucht, sollte auch einen Blick auf Orte werfen, die nicht direkt an der Küste liegen“, empfahl Ambrosy. „Und wenn keiner bei den Abstandsregeln luschig wird, können wir einen schönen Sommer erleben.“

Maskenpflicht in Norderney

Die Landesregierung warnte ebenfalls vor Nachlässigkeit angesichts der Lockerung. „Das Virus reist leider mit, es macht keinen Urlaub“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) der HAZ. Innenminister Boris Pistorius mahnte, die Maskenpflicht ernst zu nehmen. „Tragen Sie die Masken immer bei sich, und setzen Sie sie auf, wo es vorgeschrieben ist.“

Um die Risiken zu minimieren, gilt für vier Einkaufsstraßen auf Norderney eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht bis zum 19. Juli. Dies wurde auch damit begründet, dass man im Fall gehäufter Infektionen die medizinische Versorgung sicherstellen müsse - diese sei auf dem Festland besser möglich. Urlauber aus Corona-Hotspots wie den Kreisen Gütersloh und Warendorf in NRW dürfen derzeit ohne negativen Test nicht in Niedersachsen ihre Ferien verbringen. Ähnliche Regelungen gelten in anderen Bundesländern.

