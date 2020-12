Hannover

Die Aussichten der staatenlosen Intensivkrankenschwester Farah Demir, auf Dauer in Deutschland leben zu dürfen, haben sich am Freitag wohl deutlich verbessert. Herbert Schmalstieg, Mitglied der niedersächsischen Härtefallkommission, steht in Kontakt mit Niedersachsens Innenministerium, man will gemeinsam mit der 36-Jährigen nach einer Lösung suchen.

„ Es gibt einen Weg zu einer Aufenthaltserlaubnis“, sagte Hannovers ehemaliger Rathauschef. Welcher das sein könnte, soll bald im Ministerium besprochen werden. Demir lebt nur mit einer Duldung in Deutschland, die regelmäßig verlängert werden muss.

„ Es droht keine Abschiebung “

Die Stadt Hameln zeigte sich als zuständige Ausländerbehörde am Freitag moderater im Ton als zuletzt. „Die Duldung wird aktuell nicht aufgehoben, es droht keine Abschiebung“, sagte Stadtsprecher Thomas Wahmes. Die aktuelle Aufenthaltserlaubnis der Krankenschwester endet am 31. Dezember. Im jüngsten Schreiben hatte die Behörde Farah Demir mit „Konsequenzen“ gedroht, sollte sie nicht innerhalb eines Monats einen Pass vorlegen oder genügend bemüht sein, Dokumente zu beschaffen. Mögliche Konsequenzen: keine Verlängerung der Duldung um weitere sechs Monate, damit verbunden wäre ein Verlust des Arbeitsplatzes in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Demir sagt, sie versuche seit Jahren erfolglos, Identitätsnachweise zu beschaffen: „Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll.“

Der Konflikt um den Aufenthaltsstatus der Krankenschwester dauert seit Jahren an. Wer in Deutschland lebt, muss einen Nationalpass vorweisen. Die 36-Jährige kann das nicht. 1986 flüchtete sie mit ihren Eltern aus dem Libanon nach Deutschland, mit gefälschten Einreisedokumenten. Ihr Vater, sagt Farah Demir, habe damals den Reisepass ihres Großvaters genommen, weil in den Bürgerkriegswirren im Land auf die Schnelle keine Ausreisepapiere zu bekommen gewesen seien. Ihr Vater habe das in Deutschland jedoch sofort erklärt. Farah war damals zwei Jahre alt.

Lange Jahre war dann die libanesische Geburtsurkunde der Grund für ihr unbefristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland. Dann änderte sich das Blatt. Ein Auszug aus dem türkischen Personenstandsregister belegt seit 2006 aus Sicht der Ausländerbehörde die türkische Herkunft von Farah Demir. Als Quelle des Papiers nannte die Stadt am Freitag eine „Sonderermittlungskommission“ des Landes, die der Herkunft geflüchteter Kurden aus dem Libanon nachspürte. Danach sollen die Kinder der Familie Demir 1992 in der Türkei „nachregistriert“ worden sein. Demir kann sich das nicht erklären. Sie sei in dem Jahr mit ihrer Mutter tatsächlich in der Türkei gewesen, „aber nur im Reisebus unterwegs in den Libanon, wir hatten mit keiner Behörde Kontakt“.

Dokument ohne Stempel und Unterschrift

Seither gilt Farah Demir für die Ausländerbehörde als Türkin. Die Türkei erkennt diesen Registerauszug jedoch nicht an. Tatsächlich fehlen auf dem Blatt nicht nur Stempel und Unterschrift, auch zahlreiche Daten stimmen nicht mit den echten Daten der Familienmitglieder überein. Da aber alle Namen korrekt seien, hält die Behörde in Hameln das Papier für echt.

Vielleicht spielen diese Details bald keine Rolle mehr. Was im langjährigen Hin und Her um ein amtliches Dokument bis zuletzt vergessen wurde: Demir lebt seit 34 Jahren in Deutschland. Sie ist das, was man integriert nennt, und bildete sich zur Intensivkrankenschwester aus, einem nicht nur während der Pandemie wichtigen Pflegeberuf mit Nachwuchsmangel. Hamelns Sprecher Wahmes sagt: „Wir sehen das Dilemma, in dem Frau Demir steckt.“

