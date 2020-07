Der 43-jährige Christian B. gilt als mutmaßlicher Entführer von Maddie McCann. Er lebte mehrere Jahre in Hannover, deshalb ließen BKA und Staatsanwaltschaft am Dienstag dort ein Grundstück nach Spuren untersuchen. Doch wer ist Christian B. eigentlich? Und könnte er auch der Täter in einem weiteren spektakulären, bisher ungelösten Mordfall sein?