Mit einer Demofahrt von Hildesheim nach Hannover wollen Motorradfahrer am Sonntag (10.00 Uhr) wieder gegen schärfere Gesetze protestieren. Gerechnet werde mit etwa 1000 Teilnehmern, hieß es im Vorfeld von den Organisatoren. Eine ähnliche Tour mit rund 700 Bikern hatte Anfang Juni bereits für Aufsehen gesorgt.

Hintergrund sind Vorschläge des Bundesrats zur Vermeidung von Lärm. Die Länderkammer setzt sich laut einem Beschluss aus dem Mai unter anderem dafür ein, dass die Lärmpegel aller neuen Motorräder pauschal auf 80 Dezibel begrenzt werden. Strafen für technische Manipulationen sollen verschärft und Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen leichter ermöglicht werden.

„Damit werden Motorradfahrer in eine pauschale Sippenhaft genommen“, kritisiert Steffen Rabuschenko von der Initiative „Demo gegen Fahrverbote Hildesheim“. Neben vielen Fahrern kritisierte auch der Industrie-Verband Motorrad Deutschland die Forderungen. Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) sprach sich zuletzt gegen weitere Verbote für Motorradfahrer aus.

Kollektivstrafen nicht angemessen

Der ADAC in Niedersachsen lehnt ebenfalls eine pauschale Forderung nach Verkehrsverboten an Sonn- und Feiertagen ab. „Nach unsere Kenntnissen ist die überwiegende Mehrheit der Motorradfahrer ordnungsgemäß unterwegs“, sagte eine Club-Sprecherin zu Begründung. Aufgrund einiger weniger schwarzer Schafe Kollektivstrafen zu verhängen, sei nicht angemessen.

Eine Sperrung beliebter Motorradstrecken führe zwangsläufig dazu, dass auf andere attraktive Strecken ausgewichen werde, warnte der ADAC. „Das Problem wird damit nur verlagert und andernorts noch weiter verschärft“, sagte die Sprecherin.

Protestfahrten auch in Leipzig und Vechta

Neben der Protestfahrt von Hildesheim nach Hannover sind in mehreren Städten wie Leipzig und Vechta in den kommenden Wochen Aktionen geplant. Die Bundesregierung muss entscheiden, ob sie die Anregung aus der Länderkammer umsetzen will.

Von RND/dpa/ Christian Brahmann