Eystrup

Zwei Großfamilien haben sich im Landkreis Nienburg eine Schlägerei auf offener Straße geliefert. Dabei sei eine Person durch einen Stockschlag so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Montag mit. Zu der gewalttätigen Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in Eystrup sei es gekommen, nachdem ein Ehepaar zuvor miteinander in Streit geraten war. Bei der Schlägerei seien 13 Personen aus den beiden Ursprungsfamilien der Eheleute aufeinander los gegangen. Die Polizei, die auch Pfefferspray und Diensthunde einsetzte, konnte die Auseinandersetzung mit Hilfe eines Großaufgebots an Beamten beenden.

Anzeige

Von RND/lni