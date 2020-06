Sind die Fichten im Harz noch zu retten, Herr Hurling?

Herr Hurling, Sie beraten Waldbesitzer in vier Bundesländern. Der Harz wurde von Dürre und Borkenkäfer besonders geschädigt. Haben die Förster dort etwas falsch gemacht?

Die Dürresommer 2018 und 2019 haben in ganz Mitteleuropa die Waldbäume geschwächt und nie dagewesene Schäden, auch durch Borkenkäfer, zur Folge. Der Harz als angestammte Fichtenregion ist besonders betroffen. Die Leute in der Harzregion arbeiten nun im dritten Jahr mit Hochdruck daran, Schäden durch Borkenkäfer rechtzeitig unschädlich zu machen. Schon vor mehr als 30 Jahren haben sie angefangen, Fichtenmonokulturen nach Nutzung oder Schaden in robusteren Mischwald umzubauen. Dass Dürre und Schaderreger jetzt sogar diesen Anpflanzungen zusetzen, frustriert viele Förster, die mit ganz viel Engagement bei der Sache sind.

Hat die Fichte angesichts des Klimawandels überhaupt noch eine Zukunft?

In den rauen Hochlagen des Harzes ist die Fichte der natürliche Baumbestand, sie wächst dort von selbst. Der Westharz war für Fichten in der Vergangenheit vom Standort gut geeignet und durch Regen gesegnet. Umso empfindlicher reagieren diese Bäume nun auf die Dürre. Bei den geschwächten Nadelbäumen hat der Borkenkäfer dann leichtes Spiel. In tieferen Lagen wird der Wald der Zukunft vor allem aus verschiedenen Arten von Laubbäumen bestehen, die dem Klimawandel besser standhalten sollen.

Dr. Rainer Hurling von der Waldschutzabteilung der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen hat über Borkenkäfer promoviert. Quelle: NW-FVA

Private Waldbesitzer werfen dem Nationalpark vor, dass vom Borkenkäfer befallene Bäume dort nicht abgeholzt und weggeräumt werden.

Dem Nationalpark bleibt für den Großteil seiner Fläche gar keine Wahl, das ist sein gesetzlicher Auftrag und gesellschaftlich und politisch gewollt. International ist das Konzept von Nationalparks, Natur auch Natur sein zu lassen. Allerdings wird in einem breiten Randstreifen entlang der Nachbarbetriebe der Borkenkäfer auch im Nationalpark konsequent bekämpft. Wenn Wälder außerhalb vom Borkenkäfer befallen werden, ist nicht automatisch der Nationalpark schuld. Borkenkäferprobleme entstehen meist lokal, seltener verdriftet der Wind eine Population in Nachbargebiete. Anders als der Nationalpark sind Wirtschaftswälder in der Lage, auf ganzer Fläche alle Möglichkeiten einer Borkenkäferbekämpfung bis hin zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu nutzen.

Viele Wanderer und Harztouristen zeigen sich angesichts des Baumsterbens entsetzt.

Da gibt es zwei Gruppen von Besuchern. Die einen sprechen von verwüsteten Landschaften und nehmen die Situation so wahr, als sei im Harz alles tot. Die anderen gucken sich bei Wanderungen mit Interesse an, was da passiert und wie sich zwischen sterbenden und toten Bäumen der Wald neu entwickelt. Als Wissenschaftler gehöre ich eher zu dieser zweiten Gruppe.

Von Gabriele Schulte