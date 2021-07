Grömitz

In diesen Tagen werden an der Küste wieder vermehrt tote Meeressäuger gefunden. Bei Forschern in Büsum liegt unter anderem ein toter Schweinswal aus dem schleswig-holsteinischen Grömitz auf dem Sektionstisch. Was Fachleute besonders alarmiert: Dieses Tier wurde vermutlich von Badegästen gestreichelt, als es noch lebend in Strandnähe schwamm. „Dieser Stress kann todesursächlich für den Schweinswal sein. Außerdem sind Berührungen für den Menschen sehr gefährlich“, mahnt Seehundjäger Eckhard Kasten in einem Interview mit den Lübecker Nachrichten eindringlich.

Der Appell klingt nicht nur dramatisch, er ist es auch. „Hände weg und Abstand halten“ ist gefordert. Denn: So ein Tier könne Bakterien oder Parasiten weitergeben, erläutert Kasten. Die Experten vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) an der Nordsee seien noch dabei, den Schweinswal zu untersuchen. Entdeckt wurden bisher Lungen- und Herzwürmer. Eine zoonotische Erkrankung, also Erreger, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden, konnte noch nicht festgestellt werden. Dies könnte allerdings auch noch etwas dauern.

Tiere können gefährliche Krankheiten übertragen

Sollte aber eine Zoonose vorhanden sein, beunruhigen Eckhard Kasten die Folgen für diejenigen, die das Tier berührt haben: „Eine Nachverfolgung könnte schwierig werden, so wie wir es ja auch schon jetzt in der Corona-Pandemie erlebt haben. Und so eine Erkrankung diagnostiziert kein Menschendoktor.“ Er selbst habe schon mal drei Wochen in der Klinik gelegen, obwohl er von den Gefahren wisse und sich so gut wie möglich schütze.

Der Schweinswal auf dem Sektionstisch des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). Quelle: ITAW

Sehr gut erhaltenes Tier für die Büsumer Forscher

Der Grömitzer Schweinswal, ein männliches Tier von rund einem Meter Länge und etwa ein Jahr alt, wurde bereits kurz nach seinem Tod geborgen. „So ein frisch verendetes Exemplar bekommen die Forscher selten auf den Tisch. Daher habe ich sofort in Büsum angerufen, und von dort sind sie gleich nach Grömitz gefahren. Noch am selben Abend haben sie nach der Rückkehr eine erste Sektion gemacht, um die wichtigsten Organe zu entnehmen“, erläutert der Seehundjäger.

Seehundjäger finden zumeist stark verweste Exemplare

In der Regel werden tote Meeressäuger in einem recht schlechten Zustand am Strand angespült. „Sie sind oftmals schon sehr verwest, wenn ich sie berge“, sagt Kasten. Er habe in diesem Jahr schon rund 40 Einsätze in seinem Gebiet auf dem Festland von der Kieler Hörn bis zur Landesgrenze nach Mecklenburg-Vorpommern gehabt.

Die Seehundjäger Die Seehundjäger jagen keine Seehunde, auch wenn es der Name vermuten lassen könnte. Sie kontrollieren Strandabschnitte und kümmern sich um angetriebene, verletzte oder kranke Meeressäuger wie Robben und Seehunde. An Ostholsteins Küste werden oft Schweinswale tot angespült, diese Tiere gilt es dann zu bergen. Die Experten beherrschen den Umgang mit den zum Teil recht bissigen Tieren und können aufgrund ihrer großen Erfahrung die richtigen Entscheidungen treffen. Zur weiteren Untersuchung werden tote Meeressäuger zum Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in Büsum gebracht. Die Seehundjäger stehen auch in einem engen Austausch mit der Seehundstation Friedrichskoog, hier werden gerettete Seehunde aus der Ostsee wieder aufgepäppelt.

Gerade erst hätten er und sein Assistent Andreas Milde innerhalb von 48 Stunden mehrere Schweinswale und eine Kegelrobbe bei Dahme, Dahmeshöved, Haffkrug und Brodau eingesammelt. Und nur ein ganz junger Schweinswal war noch als solcher gut zu erkennen.

Menschen sollen auch Seehunde keinesfalls berühren

In einem anderen Fall, den die Seehundjäger erst kürzlich erlebt haben, ging es um einen jungen Seehund bei Katharinenhof auf Fehmarn. „Meine Kollegen von der Insel haben mir erzählt, dass der etwa sechs Wochen alte Meeresbewohner von den Leuten auf den Arm genommen wurde und sie mit ihm Selfies gemacht haben“, erzählt Eckhard Kasten sichtlich schockiert. Der Seehund werde so zum Heuler, weil er nach seiner Mutter rufe. Doch durch den Menschenkontakt nehme das Muttertier das Junge nicht mehr an.

Seehundjäger Eckhard Kasten prüft ein strafrechtliches Vergehen im Zusammenhang mit dem Grömitzer Schweinswal. Quelle: Billhardt

Der Seehund werde wie ein weiterer Artgenosse, der Anfang des Monats bei Travemünde gerettet werden musste, derzeit in der Auffangstation in Friedrichskoog aufgepäppelt. „Nach meinen Informationen geht es beiden gut“, sagt der Seehundjäger und fügt an: „Die Menschen seien so weit von der Natur entfernt, dass sie meinen, man könne einfach mit den Tieren spielen.“ In Sachen des Grömitzer Schweinswals werde sogar geprüft, ob strafrechtlich nach dem Bundesnaturschutzgesetz ermittelt werden müsse.

