Hamburg

Ein 32 Jahre alter Hamburger hat am Freitagnachmittag vor Mitarbeitenden des Bahnsicherheitsdienstes sein Geschlechtsteil entblößt und angefasst.

Zuvor hat der Mann mehrere Reisende am Bahnhof Dammtor in Hamburg aggressiv belästigt, wie die Bundespolizei am Sonnabend mitteilte.

Mann zieht sich aus und greift sich an den Penis

Zwei Mitarbeitende der Bahn griffen ein und wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin. Der 32-Jährige zeigte sich uneinsichtig, entblößte sich schließlich und fasste sein Geschlechtsteil an.

Alarmierte Bundespolizisten stellten vor Ort die Personalien des Exhibitionisten fest und sprachen einen Platzverweis aus.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Beleidigung und Vornahme exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Von RND/dpa