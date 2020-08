Haselünne/Meppen

Aus dem Haselünner Badesee im Emsland ist am Sonntag eine Frau tot geborgen worden. Ihre Identität sei noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher der Polizei in Meppen. Ein Segler habe sie leblos im Wasser treibend gesehen, die Polizei sei gegen 16.30 Uhr informiert worden. Anschließend habe die Feuerwehr die Frau aus dem Wasser geholt. Dem Sprecher zufolge konnte ein Notarzt danach nur noch ihren Tod feststellen. „Alles deutet auf einen Badeunfall hin.“

Im Irenensee bei Uetze ist am Sonntagmorgen bereits die Leiche eines Mannes geborgen worden. Der 49-Jährige war bereits bei Sonnabend vermisst worden. Schon am Freitag war 65-Jähriger im Mahndorfer See in Bremen ertrunken.

Von RND/lni/sbü