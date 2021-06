Kiel

Hören Sie was?“ Wenn Kapitän Matthias Ude den Fahrhebel runterdrückt, fehlt etwas. Als Seemann hat der Kieler auf Schwergutfrachtern die Weltmeere befahren. Seit über zwölf Jahren fährt er jetzt auf der Schwentine-Fährlinie als Kapitän.

Die schweren Diesel sind ihm dabei ans Herz gewachsen. Seit Dienstag schippert der 55-Jährige jetzt aber mit einem leichten Summen über die Förde. Zwei Elektromotoren mit jeweils nur 86 Kilowatt Leistung treiben die neue Fähre „Düsternbrook“ an.

Nur das Plätschern der Wellen verrät die Beschleunigung, während der Rumpf der „Düsternbrook“ dem Sonnenaufgang über der Schwentine entgegengleitet. „Nur acht Watt verbrauchen wir jetzt gerade. Dabei fahren wir immerhin 4,2 Knoten. Das ist wirklich sparsam“, freut sich Ude und blinzelt in die Sonne.

Mit dem Blick auf die vielen Anzeigen in seinem ergonomisch gestalteten Fahrstand kann er aber sofort sehen, ob die Technik auch funktioniert. Grüne Striche und Symbole zeigen auf den Displays alles an, was für die Besatzung der ersten Elektrofähre an der deutschen Küste wichtig ist.

So geht es: Mittagspause wird zum Aufladen genutzt

„Die ,Düsternbrook’ ist sehr genügsam. Bis jetzt haben wir heute gerade mal 25 Prozent verbraucht“, sagt Ude nach vier Stunden Betrieb. Bei den Abnahmefahrten hatten die Batterien auch länger als die vertraglich festgelegten zehn Stunden gehalten.

Um 4.30 Uhr startet die Schicht für ihn und den Decksmann. Dann schippert die kleine „Düsternbrook“ von der Ladestation am Bahnhof zur Schwentine. Ab 5 Uhr pendelt das Schiff dort. Bis 9.23 Uhr ist die Elektrofähre dann morgens unterwegs.

Danach geht es zurück zum Bahnhof - zum Aufladen der Batterien. Sie können 819 Kilowattstunden Energie speichern und die 138 Tonnen Stahl auf bis zu zehn Knoten beschleunigen.

Durch die leise Antriebsanlage bekommen Segler, Wasservögel und Anwohner der Schwentine das neue Schiff kaum mit. Nachmittags fährt die „Düsternbrook“ dann von 14 bis 22 Uhr.

Die „Düsternbrook“ hat auch bereits ihre Fans. „Besonders die Zahl der Radfahrer hat wirklich sehr stark zugenommen“, sagt Ude. Und so ist es auch an diesem Morgen. Von den fast 60 Fahrgästen ist die große Mehrheit mit dem Rad unterwegs.

Die Verkehrswende schwappt über die Kieler Förde. Am 1. Juni wird die erste vollkommen elektrische Fähre an der deutschen Küste ihren Betrieb aufnehmen. Quelle: Frank Behling

Kiel: Fahrpreissenkung macht sich schon bemerkbar

Seit dem 1. Juni wurden die Fahrpreise auf 1 Euro pro Person und Überfahrt gesenkt. „Ich nehme jetzt immer mein Rad mit rüber. Seit es das Angebot gibt, ist das wirklich toll“, sagt Sabine Freund, die in Wellingdorf arbeitet und die Fähre bislang selten genutzt hat. „Es war einfach zu teuer“, so die Wikerin.

„Ich habe nicht immer ein Monatsticket. Da ich auf den Forschungsschiffen arbeite, lohnt das wegen der Seefahrten nicht immer. Die Fähre ist aber wirklich eine Alternative zum Weg rund um die Hörn“, so Thies Bartels, der bei Geomar arbeitet.

„Die Fähren werden sehr gut angenommen. Dabei sind jetzt wegen der Corona-Krise die Studenten der FH noch gar nicht hier. Wenn die früher mit dabei waren, wurde es bei der alten Fähre schon eng an Bord“, sagt Sebastian Grabe, der auch bei Geomar beschäftigt ist. Er ist seit fünf Jahren bei den Geomar-Meeresforschern an der Schwentine. „Und es werden noch mehr. Wenn bald auch das Institut vom Westufer umzieht, kommen da noch mal 1000 Menschen dazu“, so Grabe.

Es pendeln aber auch mehr und mehr Menschen vom Ostufer in die Stadt zur Arbeit. „Die Fähre ist doch einfach die kürzeste Route für mich auf dem Weg zur Arbeit“, sagt Christoph Eisenberg. Der Zahnarzt hat seine Praxis an der Veloroute am Grasweg und wohnt auf dem Ostufer. „Die neue Fähre finde ich für Radfahrer wirklich toll. Sehr gut ist auch der neue Viertelstundentakt“, so der Zahnarzt. Mit dem Fahrrad ist er so schneller als mit dem Auto. „Wenn jetzt noch die Schauenburgerstraße zur Einbahnstraße gemacht werden könnte, wäre mein Weg zur Arbeit perfekt“, so Eisenberg.

Erneuerung der Flotte: Schwesterschiff soll bestellt werden

Die Erneuerung der Flotte geht indes weiter. Die „Düsternbrook“ wird nicht lange die einzige Elektrofähre auf der Schwentine-Fährlinie bleiben. „Nächste Woche wird ein Schwesterschiff bestellt“, so Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

Der Ausbau der Fördeschifffahrt soll ein Schlüssel bei der Verkehrswende sein. Die ersten Passagiere würden das unterschreiben.

Gebaut werden die Fähren von Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessendam bei Rotterdam. Die Werft hat sich komplett auf Elektrofähren spezialisiert.

Von Frank Behling