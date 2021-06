Erst ein Viertel der Lehrkräfte in Niedersachsen doppelt geimpft

Hannover

In Niedersachsen sind gut sechs Wochen vor Schuljahresende rund 85,5 Prozent der Lehrkräfte mindestens einmal gegen Corona geimpft worden. Wie das Kultusministerium jetzt auf HAZ-Anfrage mitteilte, hatten bis zum 9. Juni aber erst 25.460 von rund 96.600 Lehrerinnen und Lehrern zwei Dosen erhalten und haben damit den vollen Impfschutz. Das ist gut ein Viertel.

Vermutlich fast alle Lehrkräfte bis zu Sommerferien doppelt geimpft

Rund 57.160 Pädagogen wurden bereits einmal geimpft. Bis zum Beginn der Sommerferien Ende Juli dürften – ja nach Impfstoff – aber vermutlich die meisten der impfwilligen Lehrer auch den vollen Impfschutz erhalten haben. Bei den Schülern gilt das vermutlich nur für einen Bruchteil. Hinzu kommt, dass ohnehin nur Kinder ab zwölf Jahren überhaupt geimpft werden dürfen. Die Lehrerkollegien wurden meist als Gruppe geimpft, entweder zusammen im Impfzentrum oder durch mobile Impfteams in den Schulen.

Ein Ministeriumssprecher weist darauf hin, dass „bereits die erste Impfung einen gewissen Schutz“ bietet. In den Schulen bestehe weiterhin ein Maßnahmenpaket zum Schutz aller – von der Testpflicht (zweimal wöchentlich im Selbsttest) über Abstandsregeln und Maske tragen je nach Inzidenzzahl in bestimmten Bereichen bis zum Rahmen-Hygieneplan.

„Unterricht in vollen Klassen verfrüht“

Eine Gruppe von Lehrkräften sieht das anders. Bevor nicht alle Pädagogen, die sich impfen lassen wollen, zweimal geimpft worden seien, dürfte es keinen Präsenzunterricht in vollen Klassen geben, fordert Anna Macías García von der Kooperativen Gesamtschule Schneverdingen (Heidekreis). Zusammen mit anderen Unterstützern will die Lehrerin am Mittwochnachmittag vor dem Kultusministerium in Hannover dafür demonstrieren. Erwartet werden rund 50 Teilnehmer.

Die Rückkehr zum Unterricht in vollen Klassen (Modell A) Ende Mai sei übereilt und verfrüht gekommen, sagt García. Gerade an den weiterführenden Schulen hätten erst wenige Lehrer den vollen Impfschutz. Tatsächlich waren seit März vorrangig Grund- und Förderschullehrkräfte geimpft worden, weil die den engsten Kontakt mit Kindern haben und Grundschüler auch bereits seit Januar wechselweise in der Schule unterrichtet worden waren. Dagegen hatten nahezu alle Schüler der weiterführenden Schulen monatelang zu Hause gelernt, in der Schule waren nur die Abschlussklassen unterrichtet worden.

„Selbsttests streng kontrollieren“

Mit Sorge betrachten García und ihre Mitstreiter, dass in den Klassenräumen keine Maskenpflicht mehr gilt, seitdem die Inzidenz unter 35 liegt. Viele Schulleiter empfehlen aber, freiwillig weiterhin eine Maske zu tragen, und das wird auch vielerorts so umgesetzt. Die Demonstranten, die sich am Mittwoch vor dem Kultusministerium versammeln wollen, fordern eine generelle Maskenpflicht nicht nur auf den Gängen, Fluren und auf dem Schulgelände, sondern auch im Unterricht, egal ob im Modell B mit halbierten Klassen oder im gesamten Klassenverband. Außerdem müssten die Selbsttests weiterhin streng kontrolliert werden, fordern die Lehrervertreter. Immer wieder komme es vor, dass Schüler ohne Test oder ohne Unterschrift der Eltern in die Schule kämen.

Von Saskia Döhner