Erntehelfer aus Osteuropa sind da – aber es sind weniger als erwartet

Hannover

Die ersten Erntehelfer aus Osteuropa haben mit Sondermaschinen Deutschland erreicht und sind nun auch auf Höfen in Niedersachsen im Einsatz. Allerdings sind deutlicher weniger Arbeiter gekommen als erwartet: So trafen auf dem Hof von Fritz Borgmeyer in Dissen bei Osnabrück am Wochenende 11 rumänische Erntehelfer ein - eigentlich hatte der Landwirt 18 erwartet. „Viele waren verängstigt und haben dann noch kurzfristig abgesagt“, sagte Borgmeyer. „Das reicht natürlich nicht für unsere Planungen. Wir werden einen Teil der Ernte liegen lassen müssen.“

Der Landwirt rechnet nicht damit, dass in den nächsten Tagen noch mehr Helfer nachkommen. Er bringt seine Erntearbeiter in dieser Saison in Einzelzimmern auf dem Hof unter. Insgesamt rechnen die Betriebe mit einer geringeren Ernte, nicht nur beim Spargel. Wegen des Mangels an Saisonkräften habe er Pflanzarbeiten auf seinen Erdbeerfeldern nicht erledigen können, sagte Borgmeyer. „Wir haben das gecancelt.“

Die Preise werden wohl steigen

Der Betrieb von Jörg Heuer in Burgwedel bei Hannover konnte bereits vor der Schließung der Grenze seine Saisonkräfte auf den Hof bringen. Allerdings sei nicht die alte, eingearbeitete Truppe da, sondern viele neue Leute, die noch nicht eingearbeitet seien. „Immerhin haben wir eine Truppe da. Das können nicht alle Betriebe von sich sagen.“

Für den Einsatz auf den Höfen haben sich nach Worten von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil auch Tausende freiwillige Helfer gemeldet. „Wir werten es als wichtiges Zeichen der Solidarität, dass sich über Jobportale wie das der Landwirtschaftskammer Niedersachsen Tausende freiwillige Helfer auf den Höfen melden“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. Trotzdem ist er froh, dass auch ausländische Saisonarbeiter einreisen konnten.

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) sagte, zwar hätten sich viele einheimische Helfer bei den Höfen gemeldet, aber es mache einen Unterschied, wenn Menschen mit Berufserfahrung die Arbeit übernehmen würden. Auf den Höfen müssen die Helfer aus dem Ausland in eine Art Quarantäne, arbeiten dürfen sie während dieser Zeit allerdings schon. Otte-Kinast sagte der „Neuen Presse“, sie rechne mit steigenden Preisen für die Verbraucher. „Die Betriebsinhaber müssen aufgrund der Corona-Krise mehr Geld investieren, um die strengen Hygienevorschriften einzuhalten“, sagte die Ministerin.

Studenten und Beschäftigte aus der Gastronomie im Einsatz

Nach Angaben des Geschäftsführers der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst, sind derzeit etwa 50 bis 60 Prozent der meist aus Rumänien kommenden Erntehelfer auf den Betrieben. Wegen der Corona-Krise war die Einreise von Saisonarbeitskräften zunächst untersagt gewesen, nun dürfen im April und Mai jeweils 40 000 Erntehelfer einreisen. Die Bauern müssen ihren Bedarf bei einem Portal anmelden und Flugreise und Transfer zum Betrieb bezahlen.

Auch der Einsatz von Studenten oder Beschäftigten aus der Gastronomie, die im Moment unter Kurzarbeit leiden, habe zugenommen, sagte Eickhorst. „Auf den Feldern kann man sie aber kaum einsetzen, wenn, dann eher im Verkauf oder zum Transport.“ Das Spargelstechen sei eine harte Arbeit, die viel Erfahrung erfordere. Auf einigen Betrieben würden auch Köche mit Erfolg in der Spargelernte eingesetzt. „Die sind harte Arbeit und lange Arbeitsschichten gewohnt“, sagte Eickhorst.

Kritik an den Regeln zur Einreise der osteuropäischen Saisonarbeiter kommt vom Agrarexperten der Grünen im Bundestag, Friedrich Ostendorff. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) habe erhebliche Gesundheitsrisiken für die Arbeitskräfte in Kauf genommen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass unter den Einreisenden früher oder später auch Infizierte sein würden oder dass sich die Menschen vor Ort ansteckten. „Werden die Betroffenen dann ausreichend geschützt und wer trägt in diesem Fall die Kosten?“, fragt Ostendorff.

Von RND/lni