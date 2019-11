Hildesheim/Berlin

Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Deutschland hat die Polizei am Donnerstag am Berliner Flughafen einen 55-jährigen Deutsch-Iraker aus Hildesheim festgenommen. Gegen den mutmaßlichen Anhänger der Terrororganisation IS lag ein Haftbefehl vor, der noch am Flughafen vollstreckt wurde. Der Verdächtige sitzt jetzt in Berlin in Untersuchungshaft. „Er soll demnächst in eine für uns zuständige Haftanstalt überstellt werden“, sagt Christina Pannek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Die Strafverfolger werfen dem fünffachen Familienvater Betrug, Amtsanmaßung, Beleidigung und Bedrohung vor. Er soll sich in Hildesheim gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbern als Rechtsanwalt ausgegeben haben. Er soll seinen Opfern angeboten haben, gegen Bezahlung bei Asylverfahren und bei der Besorgung deutscher Pässe behilflich sein zu können. Tatsächlich soll er für seine Bezahlung keine Gegenleistung erbracht haben. Dringend tatverdächtig ist er für insgesamt acht dieser Fälle. Dabei sollen Beträge zwischen 100 und 2000 Euro an ihn geflossen sein. „Gegen ihn wird aber noch wegen weiterer Verdachtsfälle ermittelt“, sagt Christina Pannek.

Familie flüchtete in die Türkei

Um sich vor den Ermittlungen in Sicherheit zu bringen, setzte er sich mit seiner Familie in die Türkei ab. Dort wurden er und seine Angehörigen festgenommen, weil der Verdacht besteht, dass alle Kontakte zur Terrororganisation IS haben sollten. Am Donnerstag hatte die Türkei die sieben Verdächtigen nach Deutschland abgeschoben. Da die deutschen Behörden davon ausgehen, dass sich der 55-Jährige erneut ins Ausland absetzen könnte, um der Strafverfolgung zu entgehen, besteht aus Sicht der Ermittler Fluchtgefahr. Gegen die übrigen Mitglieder der Familie liegen keine Haftbefehle vor.

