Ministerpräsident Stephan Weil hat am Sonntag an die Menschen in Niedersachsen appelliert, die Kontaktbeschränkungen auch weiterhin einzuhalten. Treffen mit ausgezogenen Kindern, engen Freunden und getrennt lebenden Partnern sollen aber möglich bleiben, betonte Gesundheitsministerin Carola Reimann. Ein frisch verfügtes Verbot hatte das Land am Sonnabend zurückgezogen.