Erdnuss-Allergie: Sechsjährige aus Hannover darf nicht auf spezialisierte Schule

Die sechsjährige Luise ist hochgradig allergisch gegen Erdnüsse. Der Kontakt mit den Hülsenfrüchten kann bei dem Mädchen eine Anaphylaxie auslösen, eine Art Schock, bei dem der ganze Körper reagiert. „Unsere Kinderärztin sagt, selbst kleinste Stäube könnten so eine Reaktion hervorrufen“, berichtet Luises Mutter Jantje Eckbrett. Seit das feststeht, muss das Mädchen immer ein Notfallset mit Adrenalin, Cortison und einem Antiallergikum bei sich tragen.

Lehrer sind auf Erdnuss-Allergiker eingestellt

Jantje Eckbrett und ihr Mann Marco wollen ihre jüngere Tochter deshalb auf eine Grundschule schicken, die auf Kinder mit dieser besonderen Allergie vorbereitet ist. In ihrer Nachbarschaft hat sich die Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg auf das Problem eingestellt. Mitarbeiter und Kinder achten auf eine „erdnussfreie“ Schule, damit die allergischen Schüler möglichst gar nicht erst in Gefahr geraten.

Die Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg hat sich auf Kinder mit Erdnussallergie eingestellt. Quelle: Samantha Franson

„Alle Mitarbeiter sind geschult. Das ist wie ein Jackpot für uns, denn Luise lebt mit dem Risiko einer heftigen, vielleicht lebensbedrohlichen Reaktion“, sagt Jantje Eckbrett. Die Grundschule liegt auch nur 600 Meter entfernt. Allerdings gehört die Adresse der Familie zum Einzugsbereich der Grundschule Buchholz-Kleefeld II.

Behörde lehnt Ausnahme bei Einschulung ab

Die Eltern beantragten eine Ausnahmegenehmigung, doch die Leitung der Grundschule Buchholz-Kleefeld II und dann auch die Landesschulbehörde lehnten ab. Die Begründung: Alle Lehrkräfte an niedersächsischen Schulen seien in der Lage, in Notfällen medizinische Hilfe zu leisten. Außerdem vergibt nicht das Kultusministerium den Titel „Erdnussfreie Schule“, sondern der Verein „Nuss-Anaphylaxie-Netzwerk“.

„Wir waren fassungslos“, berichtet die Mutter. Die Grundschule, der Luise offiziell zugeordnet ist, liegt 2,7 Kilometer vom Elternhaus entfernt. Die Eltern hatten in ihrem Antrag beschrieben, warum Luise aus ihrer Sicht nicht mit dem Bus fahren kann. Jantje Eckbrett lässt die Vorstellung keine Ruhe, dass ein Kind dort Erdnussflips auspackt oder in einen Riegel beißt. „Im Bus ist im Zweifel kein Erwachsener dabei, der auf einen allergischen Schock meiner Tochter reagieren kann.“

Gericht erlässt einstweilige Verfügung

Die Eltern Mirco und Jantje Eckbrett wollen ihre jüngere Tochter Luise auf eine Schule schicken, deren Lehrer im Notfall wissen, wie sie Erdnussallergikern helfen können. Die ältere Tochter Greta hat keine vergleichbare Allergie. Quelle: Samantha Franson

Die Eltern reichten Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover ein. Der zuständige Richter hat inzwischen eine einstweilige Verfügung erlassen. Sinngemäß heißt es, dass Gesundheit und körperliches Wohl eines Kindes über den Regelungen zu Schulbezirken stehen. Das heißt, Luise wird wohl zunächst in der Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg eingeschult.

Allerdings fühlt die Familie sich weiter unsicher. Es ist offen, wann der Prozess läuft. Und auch, ob die Landesschulbehörde eventuell später vor das Oberverwaltungsgericht geht.

„Das Ganze erscheint uns unglaublich abstrus. Ich könnte mein Kind keinen Tag ruhigen Gewissens in die vorgesehene Grundschule geben“, sagt Jantje Eckbrett. Womöglich ist die Familie auch aus einem Grund in eine ungünstige Lage geraten, der nichts mit medizinischen Fragen zu tun hat: Etliche Eltern versuchen, ihre Kinder wegen teils ungewöhnlich weiter Schulwege nicht in die Grundschule Buchholz-Kleefeld II zu schicken. Die Behörde scheint nun Ausnahmen rigoroser abzulehnen.

„Es kann um Leben und Tod gehen“

Luise muss immer ein Notfallkit mit Adrenalin, Cortison und einem Antiallergikum bei sich tragen. Quelle: Samantha Franson

Nicole Dreyer, Leiterin der „erdnussfreien“ Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg, versteht die Ablehnung der Landesschulbehörde jedenfalls nicht. „Es kann um Leben und Tod gehen, Kinder bekommen bei einem Anfall keine Luft mehr.“ Im Lehrerzimmer hängen deshalb Fotos der betroffenen Schüler, damit jeder sie erkennt. Alle Lehrkräfte lernen, die Notfallinjektion per Pen zu setzen. Und: Produkte mit Erdnüssen sind tabu. „Daran erinnern wir die Familien vor Schulfesten, Waffelbackaktionen oder wenn Kinder zu ihrem Geburtstag Süßigkeiten mitbringen.“

