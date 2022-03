Niedersächsische Politiker fordern den Bau von Flüssiggas-Terminals in Wilhelmshaven und Stade. Damit soll die Abhängigkeit von russischen Lieferungen verkleinert werden.

Niedersachsen will Planung von LNG-Terminals beschleunigen

Energieversorgung - Niedersachsen will Planung von LNG-Terminals beschleunigen

Energieversorgung - Niedersachsen will Planung von LNG-Terminals beschleunigen