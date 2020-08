Hämelschenburg

Eine 42-jährige Frau ist an einer Landstraße im Landkreis Hameln-Pyrmont getötet worden. Der mutmaßliche Täter sei ihr 59 Jahre alter Lebensgefährte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge habe in der Nacht das Verbrechen zwischen Hämelschenburg und Amelgatzen bemerkt. Der Mann wählte den Notruf. Rettungskräfte versuchten vergeblich, die 42-Jährige zu reanimieren. Sie starb noch am Tatort.

Der mutmaßliche Täter wurde wenig später an seiner Wohnanschrift in Bad Pyrmont angetroffen. Er hatte der Polizei zufolge Blut an seiner Kleidung und leistete Widerstand bei seiner Festnahme. Weitere Details etwa zur Tatwaffe veröffentlichten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Von RND/lni