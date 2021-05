Elze

Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Elze im Landkreis Hildesheim gestorben. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam der 64-Jährige am Sonntagabend bei der Auffahrt zur Bundesstraße 3 von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge prallte er anschließend mit seiner Maschine gegen die Leitplanke. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Auffahrt zur B 3 war am Sonntagabend mehrere Stunden gesperrt.

Von RND/lni