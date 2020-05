Bis zu 50 Prozent Kinder der üblichen Gruppengröße können derzeit in die Kitas zurückkehren. Vielen Eltern reicht das nicht, sie fordern: „Kitas und Schulen komplett öffnen“. Kultusminister Tonne stellt zwar keine Lösung vor August in Aussicht, kündigt aber eine neue Regel für alle Kinder ab 8. Juni an.