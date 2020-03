Hannover/Wolfsburg

Wolfsburg bleibt das Zentrum der Sterne-Küche in Niedersachsen: Das Restaurant „Aqua“ hat dort als einziges in dem Bundesland weiterhin drei Sterne, wie aus der am Dienstag vorgestellten Ausgabe 2020 des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin hervorgeht. Damit gehört das „Aqua“ zu Deutschlands zehn Drei-Sterne-Top-Adressen und zu weltweit 100 Restaurants dieser Kategorie.

Auf der Gourmet-Rankingliste nach oben kochte sich das „Jante“ in Hannover, das nun das einzige Zwei-Sterne-Restaurant in Niedersachsen ist, nachdem das „Keilings Restaurant“ in Bad Bentheim seine beiden Sterne wegen Schließung verlor. Neu aufgerückt ist das „Kesselhaus“ in Osnabrück, das sich einen Stern sichern konnte.

308 Gourmet-Restaurant in Deutschland ausgezeichnet

Zur Ein-Stern-Kategorie gehören in Niedersachsen acht weitere Restaurants in Bad Zwischenahn („Apicius“), in Wolfsburg („La Fontaine“), auf der Insel Norderney („Seesteg“), in Friedland („Genießer Stube“), in Cuxhaven („Sterneck“), in Buxtehude („Navigare - N°4“), in Burgwedel („Ole Deern“) und in Aerzen („Gourmet Restaurant im Schlosshotel Münchhausen“).

Die in Berlin vorgestellte Ausgabe des Guide Michelin führt insgesamt 308 Gourmet-Restaurants in Deutschland auf, wobei allerdings die Häuser mit einem Stern (255) deutlich überwiegen.

Von RND/dpa