Einbrecher auf dem Balkon: Mieterin stürzt in Hannover bei Fluchtversuch aus dem Fenster

Hannover

Schock für eine Mieterin in Hannover: Die 53-Jährige hatte am Donnerstagabend Besuch von einem Einbrecher. Aus Angst vor dem Eindringling wollte die Frau durch ein Fenster flüchten und verletzte sich schwer.

Gegen 21.30 Uhr hörte die Frau in ihrer Wohnung in Hannovers Stadtteil Linden-Nord in einem Mehrparteienhaus verdächtige Geräusche. Der Einbrecher machte sich gerade an der Balkontür zu schaffen.

Opfer liegt verletzt vor dem Haus

Das Opfer wollte durch ein Fenster ihrer Wohnung, die sich in Hochparterre befindet, ins Freie flüchten und stürzte dabei ab. Die 53-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. „Ein Zeuge wurde auf die Frau aufmerksam. Sie lag vor dem Haus und rief um Hilfe“, so Hannovers Polizeisprecherin Antje Heilmann.

Der Helfer verständigte auch die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten konnte der Einbrecher aber vom Tatort flüchten. In die Wohnung hatte er es nicht geschafft.

Täter entkommt unerkannt

Die Suche nach den Ganoven verlief erfolglos. Die Bewohnerin wurde bei ihrem Sturz so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

