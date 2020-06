Feuer in Wohnung - Ein Schwerverletzter bei Explosion in Mehrfamilienhaus in Hannover

Bei einem Brand am Mittwochabend in Hannover hat ein 30-Jähriger schwere Verletzungen davon getragen. Die Feuerwehr hatte Großalarm ausgelöst. Offenbar hatte es in der Wohnung im ersten Stock eine Explosion gegeben.