Ehlers und Hennies wollen Chef von Niedersachsens Bauernverband werden

Hannover

Beim niedersächsischen Bauernverband steht ein Generationswechsel bevor. Nach nur einer Amtszeit will sich Präsident Albert Schulte to Brinke im Dezember nicht zur Wiederwahl stellen, wie das Landvolk in Hannover mitteilte. Das habe er in einer Sitzung der Vorsitzenden der Kreisverbände mitgeteilt. Dort stellten sich anschließend die beiden Vizepräsidenten Jörn Ehlers aus dem Kreis Verden und Holger Hennies aus der Region Hannover als Bewerber um das Präsidentenamt vor. „Weitere Bewerber können sich melden“, sagte eine Verbandssprecherin.

„Sehr gute Nachfolger stehen bereit“

Schulte to Brinke begründete seinen Rückzug gegenüber der HAZ so: „Zum einen ist es das Alter. Ich werde im kommenden Jahr 65 Jahre alt. Und zum anderen stehen sehr gute Nachfolger für mich bereit.“ Da sei es Zeit für einen Generationenwechsel. „Das ist schon ein herausfordernder Job, den man nur in einem guten Team bewältigen kann“, sagte der 64-Jährige und fügte an. „Sonst steht man allein auf weiter Flur.“ In seine Amtszeit fielen wichtige Themen und auch Auseinandersetzungen, etwa um die neue Düngeverordnung und den umstrittenen sogenannten niedersächsischen Weg, der Landwirtschaft und Naturschutz besser in Einklang bringen soll. Schulte to Brinke will sich nach seinem Amtsverzicht weiter um seinen Milchkühehof in der Region Osnabrück kümmern.

Anzeige

Jörn Ehlers aus dem Kreis Verden kandidiert um das Präsidentenamt. Quelle: Landvolk

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der 48 Jahre alte Jörn Ehlers war schon 2017 als Kandidat um den Vorsitz des rund 80.000 Mitglieder zählenden Verbands im Gespräch. Damals bereits hatten viele Kollegen auf einen Generationswechsel gehofft, nachdem zuvor Werner Hilse das Landvolk fünf Amtszeiten lang geführt hatte. Dann hielt sich Ehlers doch zurück, und im Dezember 2017 stellte sich Schulte to Brinke als alleiniger Kandidat zur Wahl. Bei der kommenden Wahl am 3. Dezember 2020 dagegen konkurrieren nun mindestens zwei. Ehlers ist seit acht Jahren Vorsitzender des Kreisverbandes Rotenburg-Verden und seit vier Jahren Landvolk-Vizepräsident. Er betreibt in Kirchlinteln (Kreis Verden) einen Hof mit Schweinemast und Ackerbau.

Holger Hennies aus Schwüblingsen (Region Hannover) möchte ebenfalls Landvolkpräsident werden. Quelle: Landvolk

Holger Hennies (50) ist Geschäftsführer einer Ackerbaubetriebsgemeinschaft in Schwüblingsen im Uetzer Ortsteil Schwüblingseni. Im Nebenbetrieb hat er eine Schweinemast und einen sogenannten Lernort Bauernhof mit Pferdehaltung. Landvolk-Vizepräsident bleiben möchte Ulrich Löhr (55) aus Groß Denkte im Landkreis Wolfenbüttel. Seine Bewerbung als Vizepräsident gab zudem Manfred Tannen (54) aus dem ostfriesischen Bensersiel bekannt. Vorschlagsberechtigt für die Präsidiumswahlen sind die neun Bezirksarbeitsgemeinschaften, in denen die 34 Kreisverbände organisiert sind.

Von Gabriele Schulte und Michael B. Berger