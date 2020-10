Rinteln

Landwirte haben in Lauenau (Kreis Schaumburg) und andernorts Auslieferungslager von Lebensmittelketten blockiert. Neben dem Zentrallager von Edeka in Lauenau versperrten sie mit ihren Traktoren unter anderem auch die Zufahrten von Aldi in Weyhe (Kreis Diepholz), in Hedemünden (Kreis Göttingen) und Salzgitter-Bad. Damit wollten die Bauern angesichts der laufenden Preisverhandlungen für gerechtere Lebensmittelpreise seitens des Einzelhandels demonstrieren, sagte Dirk Koslowski, Landessprecher beim Aktionsbündnis „Land schafft Verbindung“, der HAZ. In der Corona-Krise habe sich die Gewinnmarge für den Einzelhandel noch weiter vergrößert, kritisierte er. So bekämen Landwirte etwa wegen der Engpässe in Schlachthöfen, die wegen vieler infizierter Mitarbeiter nur eingeschränkt arbeiten, deutlich weniger Geld für Schweinefleisch; im Supermarkt mache sich das für die Verbraucher jedoch kaum bemerkbar. „Wir wollen gar nicht, dass die Lebensmittel im Laden teurer werden. Bloß bei den Erzeugern kommt zu wenig an.“

Behinderungen in Lauenau

Wie Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/ Schaumburg, berichtete, begannen rund 50 Landwirte mit 25 Traktoren gegen 22.45 Uhr am Sonntagabend, die Hauptzufahrt zum Edeka-Zentrallager am Autohof Lauenau zu blockieren. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen des Anlieferverkehrs. Die Polizei wertete die Aktion als unangemeldete Versammlung und nahm mit einer Versammlungsleiterin Kontakt auf. „In sehr ruhigen und kooperativen Gesprächen, an denen neben Polizei und Veranstalterin auch der Betriebsleiter der Edeka teilnahm, konnten zunächst Zufahrten zu unbeteiligten Nachbargrundstücken ermöglicht werden“, sagte der Polizeisprecher. Gegen 1.50 Uhr wurde die Versammlung beendet und die meisten Teilnehmer verließen den Autohof. Fünf Traktoren blieben zunächst zurück, wurden aber weggefahren, bevor ein bereits angefordertes Abschleppunternehmer anrücken musste.

Aldi gelobt

Die Aktion lief im Rahmen bundesweiter Protestaktionen. Die Schwerpunkte lagen nach Angaben der Initiatoren in Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein. Betroffen waren demnach außer Edeka und Aldi auch Lager der Handelsketten Lidl und Rewe. In Weyhe blockierten nach Angaben des Bauernbündnisses etwa 50 Trecker ein Aldi-Lager. Dort habe ein Vertreter des Discounters zugesagt, dass sich Aldi verstärkt für die regionale Landwirtschaft einsetzen wolle. „Das erwarten wir auch von den anderen Ketten“, sagte Bündnissprecher Koslowski, der einen Milchviehbetrieb im Kreis Rotenburg betreibt. Aldi habe als einziger Discounter zudem im Frühjahr den Milchpreis um fünf Cent je Liter heraufgesetzt. Leider sei keine der anderen Ketten dem Beispiel gefolgt.

Von Gabriele Schulte