Dritte Corona-Impfung: Jeder zweite Niedersachse ist jetzt geboostert

Hannover

Jeder zweite Niedersachse und jede zweite Niedersächsin sind inzwischen „geboostert“. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen gegen Corona habe jetzt die Marke von 50 Prozent überschritten, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm, am Freitag in Hannover. Die Quote liege nun bei 50,4 Prozent. Insgesamt 76,6 der Menschen im Bundesland sind mindestens einmal geimpft. 74 Prozent sind zweimal und damit vollständig geimpft.

Unter den erwachsenen Bürgerinnen und Bürgern liegt der Anteil der vollständig Geimpften den Angaben zufolge sogar mindestens bei 84,4 Prozent.

„Dennoch gibt es immer noch viele und aus unserer Sicht zu viele Menschen, die noch nicht geimpft sind“, sagte Grimm. Er appellierte dringend an diese Menschen, sich immunisieren lassen. Das liege mit Blick auf die sich aufbauende Welle mit der Omikron-Variante in deren ureigenstem Interesse: „Die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch diese Welle kommen, ohne sich zu infizieren, geht von Tag zu Tag immer weiter gegen Null.“

Zahl der Omikron-Fälle steigt

Landesweit sei die Omikron-Variante inzwischen vorherrschend, erläuterte der Sprecher. Bis Freitag seien dem Robert-Koch-Institut 6458 Corona-Fälle aus Niedersachsen gemeldet worden, die Sieben-Tages-Inzidenz sei auf den Höchststand 380,8 geklettert. Am Vortag seien es sogar rund 7100 Fälle gewesen. „Omikron stellt alles in den Schatten, was wir vorher gesehen haben“, sagte Grimm. Allerdings spiegele sich die Zunahme in den Krankenhäusern noch nicht wider. Besonders betroffen sei die Stadt Delmenhorst mit einer Inzidenz von 1052,9, gefolgt von den Landkreisen Verden (821,4) und Osterholz (710,9).

Die Zahl der Erstimpfungen kommt laut Ministerium allerdings weiterhin nur langsam voran. Am Donnerstag hätten sich 4748 Menschen die erste Spritze setzen lassen. 9303 Menschen ließen sich zum zweiten Mal impfen. Rund 54.000 Menschen seien dagegen zur „Booster-Impfung“ erschienen.

Von RND/dpa