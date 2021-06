Dreiste Diebe pflücken 90 Kilo Erdbeeren von Feld

Westerode

Diese Diebe müssen ganz verrückt gewesen sein nach den süßen Früchten: Von einem Feld in Westerode bei Duderstadt haben zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag bisher unbekannte Täter Erdbeeren geklaut – glatte 90 Kilogramm pflückten die Diebe dem Feld-Betreiber vom Feld weg.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen sich die Unbekannten zwischen 18 Uhr am Dienstag und 17 Uhr am Mittwoch auf dem Feld an der Westeröder Straße verdingt haben: Sie ernteten rund 90 Kilogramm Erdbeeren ab und nahmen die Früchte mit. Gesamtwert der schmackhaften Beute: rund 300 Euro. So hat es die Polizei von einem Verantwortlichen erfahren.

Der Erdbeerklau ereignete sich an einer viel befahrenen Straße. Daher hoffen der bestohlene Betreiber des Feldes und die Polizei in Duderstadt auf Zeugen.

Von Nadine Eckermann/RND/GT