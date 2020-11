Hannover/Bad Salzdetfurth

Die Diakonie in Niedersachsen hat am Montag offiziell all die früheren Kinder um Entschuldigung gebeten, die in den Fünfziger- bis Siebzigerjahren in Kurheimen als sogenannte Verschickungskinder gelitten haben und gequält wurden. Anlass war die Vorstellung einer Dokumentation über den Tod dreier Kinder in der Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth im Kreis Hildesheim im Jahr 1969. Das Erholungsheim gehörte damals zur Inneren Mission, deren Rechtsnachfolger die Diakonie Niedersachsen ist. Vorstandschef Hans-Joachim Lenke sagte, das, was damals passiert sei, „beschämt uns zutiefst.“

„Die Sachlage, die aus den vorliegenden Akten zu entnehmen ist, beschämt uns zutiefst“: Joachim Lenke, Chef der Diakonie, dem Rechtsnachfolger des Kinderheilanstaltbetreibers Innere Mission. Quelle: Reiner Pfisterer/Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall/dpa

In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach dem Krieg war es lange üblich, Kinder zu Kuren zu schicken, um sie gesundheitlich aufzupäppeln; Familienurlaube waren damals oft noch zu teuer. Millionen von Kindern zwischen drei und 14 Jahren wurden für vier oder sechs Wochen in Erholungsheime gebracht, ohne Kontakt zu den Eltern. Viele haben unter den Aufenthalten sehr gelitten, etliche sind teils schwer misshandelt worden.

Drei Kinder starben im Heim in Bad Salzdetfurth

In der Bad Salzdetfurther Einrichtung waren 1969 sogar drei Kinder ums Leben gekommen. Der siebenjähriger Stefan aus Obernkirchen hatte beim Essen einen Ohnmachtsanfall erlitten und dabei Speisebrei eingeatmet, woran er erstickte. Die sechsjährige Kirsten aus der Nähe von Stade starb an Herzversagen nach einer Infektion; beide Vorkommnisse stuft die Diakonie als Unglücksfälle ein.

Sechsjährige prügelten Kind zu Tode

Der Fall des fast vierjährigen André lag anders: Er wurde von drei Sechsjährigen mit einem Hockerbein so verprügelt und so oft vom Bett geschubst, dass er mehrfach mit dem Kopf aufschlug und schließlich tot liegenblieb.

Nie ausreichend Personal

Diese Ereignisse, von der HAZ im November 2019 aufgedeckt, werden nun in einer von der Diakonie in Auftrag gegebenen und von dem unabhängigen Historiker Stefan Kleinschmidt erarbeiteten Dokumentation aufgrund der Aktenlage noch einmal ausführlich dargestellt. Es wird deutlich, dass die drei Häuser der Kinderheilanstalt nicht nur bauliche Mängel hatten, sondern auch durch die Bank mit zu wenig und nicht ausreichend ausgebildetem Personal ausgestattet waren.

„Kälte, Demütigung und Drangsalierung“

Diakonie-Chef Lenke bedauerte, dass selbst die Akten im Kirchenarchiv vorwiegend Daten zur finanziellen Lage der Anstalt und kaum etwas zur Situation der Kinder enthielten. Die wirtschaftlichen Gegebenheiten hätten offenbar eine bedeutendere Rolle gespielt als das Kindeswohl. Nicht mal aus damaliger Sicht aber seien „Kälte, Demütigung und Drangsalierung“ gegenüber den Kindern zu rechtfertigen.

Behörden schritten nicht ein

Der Tod von André war auch deswegen möglich, weil es in der Kinderheilanstalt keine Nachtwache gab. Lenke sagte, die Kinder seien nicht nur nicht beaufsichtigt worden, es habe auch „niemanden gegeben, der sie tröstet, ihnen hilft und sie beschützt“. Die Missstände seien den Aufsichtsbehörden bekannt gewesen, aber sie „konnten oder wollten nicht einschreiten.“

Bauliche Mängel, zu wenig Personal: Waschraum in der Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth. Quelle: Katrin Kutter (Repro)

Dass die Kinderheilanstalt den Behörden die ersten beiden Todesfälle verschwiegen und erst nach dem Tod von André gemeldet hatten, wertete Lenke als rechtswidrigen Vertuschungsversuch. Historiker Kleinschmidt spricht in seiner Studie von „Pflichtvergessenheit“ des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Kinderheilanstalt, dem Pastor Walter Hellinger. Von ihm gebe es auch „kein Wort des Bedauerns oder der Trauer in den Archivalien“. Kleinschmidt notiert, es existierten in den Akten keine Hinweise auf regelmäßiges gewaltsames Verhalten des Aufsichtspersonals, verdorbenes Essen oder Medikamentenversuche. Aber es habe Gerüchte darüber gegeben, denen nicht nachgegangen worden sei.

Fordert eine bundesweite Aufarbeitung: Sabine Schwemm, die als Kind in die Kinderheilanstalt „Waldhaus“ Bad Salzdetfurth geschickt wurde, arbeitet heute im Landesverband der Initiative der Verschickungskinder. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Diakonie will Geschichte weiterer Kinderkurheime untersuchen

Sabine Schwemm vom niedersächsischen Landesverband der 2019 gegründeten Initiative der Verschickungskinder lobte, die Diakonie gehöre zu den ersten Institutionen, die sich der Verantwortung gestellt hätten. Schwemm, die selbst in einem Haus der Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth gewesen war, unterstrich, dass eine bundesweite Aufarbeitung des Themas unter Beteiligung der früheren Kinder nötig sei und finanziert werden müsse. Das unterstützt auch Hans-Joachim Lenke. Die Diakonie will sich jetzt der Geschichte weiterer Kinderkurheime im Land widmen.

Die Kinderheilanstalt in Bad Salzdetfurth war Ende 1969 geschlossen worden – nicht wegen der toten Kinder, sondern aufgrund der Finanzlage.

Von Bert Strebe